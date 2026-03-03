Perlavisión

Mayelín del Sol, de Perlavisión, distinguida con Premio Nacional Juan Gualberto Gómez

Mar 3, 2026 #Cienfuegos, #Día de la Prensa Cubana, #premios provinciales
Otorgados además los Premios Provinciales de Periodismo durante el acto de inicio de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana

La periodista Mayelín del Sol, del Telecentro Perlavisión, mereció este martes el premio nacional Juan Gualberto Gómez en el apartado de TV, galardón que se confiere por la obra del año 2025, en atención a su labor como corresponsal de los servicios informativos de la televisión cubana en Venezuela.

La noticia trascendió poco después de concluido en Cienfuegos el acto de inicio de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana, el próximo 14 de Marzo, encuentro en el que se hicieron públicos los Premios Provinciales de Periodismo.

Los premiados

Por su entrega de larga data a la profesión y los resultados del trabajo en el periódico provincial Cinco de Septiembre y una permanencia de años como corresponsal jefa aquí de la Agencia Cubana de Noticias, Onelia Chaveco Chaveco fue distinguida con el Premio Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida.

El lauro Juan David por la obra del año lo alcanzaron, Miguel Adrián Rodríguez, en prensa escrita y Dainerys Torres en radio; mientras en televisión el jurado consideró ponderar la obra del año de los periodistas Guillermo Martínez López y Mayelín del Sol Santiago.

En prensa gráfica reconocieron la labor en 2025 del camarógrafo Yariel Castillo, también integrante del equipo de la TV cubana destacado en Venezuela, y la del webmaster Jorge Domínguez Morado, en periodismo digital. El jurado en la provincia decidió otorgar una mención en radio a Miguel León Hernández, de la emisora municipal de Cumanayagua.

A la apertura de la Jornada por el día de la prensa cubana asistieron los integrantes de las delegaciones de base de la Unión de periodistas de Cuba (UPEC), acompañados por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno.

Tay Toscano Jerez, presidenta de la UPEC, anunció que otros encuentros acontecerán en esta jornada de la prensa dedicada al centenario del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz y a los 90 años de Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos.

Colaboraron con esta entrega los periodistas Jorge Domínguez Morado y Frank Losa Águila.

