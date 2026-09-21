Fortalece Minjus informatización de servicios legales y registrales

El Ministerio de Justicia informó este lunes, desde su perfil institucional en la red social Facebook, sobre el fortalecimiento de proyectos de transformación digital destinados a acercar los servicios legales y registrales a la ciudadanía.

Entre las iniciativas se encuentra la digitalización del Registro Civil, proceso que abarcó millones de folios de nacimientos, matrimonios y defunciones, con el fin de proteger la memoria nacional y agilizar consultas.

También se destacó la Plataforma Bienestar, herramienta que permite solicitar certificaciones en línea mediante firma digital y códigos QR, así como el empleo de inteligencia artificial en búsquedas registrales y la consolidación de documentos electrónicos notariales.

El organismo subrayó la importancia de la interoperabilidad institucional, al enlazar sus sistemas con otros servicios sociales del Estado, lo que garantiza mayor transparencia y eficiencia en los trámites.

El último encuentro entre el Ministerio de Justicia (Minjus) y el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) se celebró este último 19 de septiembre en la sede del Mincom, donde las ministras Rosabel Gamon Verde y Mayra Arevich Marín, respectivamente, reafirmaron la alianza estratégica para optimizar trámites digitales y ampliar el acceso ciudadano.

En la reunión se ratificó el compromiso de impulsar las plataformas Soberanía y Bienestar, avanzar en la digitalización del Registro Civil y trabajar por la agilidad y transparencia de los servicios.

Participaron además Pilar Alicia Varona Estrada, viceministra de Justicia; Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro primero de Comunicaciones; y Wilfredo González Vidal, director del Centro de Gobierno Digital.