Informa Mitrans incorporación de 44 vehículos eléctricos para la salud

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de Cuba, anunció la incorporación de 44 vehículos eléctricos de carga destinados a garantizar la movilidad de insumos médicos en todas las provincias.

El titular explicó, desde su perfil en la red social Facebook, que la distribución de medicamentos e insumos médicos constituye una prioridad en el actual escenario de desabastecimiento de combustibles, provocado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, agravado por el cerco energético impuesto contra el país.

Señaló que el Gobierno, mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, impulsa proyectos que atienden necesidades de pasajeros y cargas, y a la vez contribuyen a la transición energética con el uso de fuentes renovables.

Indicó que las 20 unidades asignadas a La Habana serán operadas por la empresa Transmed, que hasta ahora ha transportado trabajadores de la salud y ahora asumirá también cargas vinculadas al sector.

Precisó que el resto de los equipos se distribuirá entre las empresas provinciales de transporte, con el propósito de apoyar la cobertura de servicios médicos en cada territorio.

Informó que las adquisiciones incluyen insumos para mantenimiento y reparaciones, lo cual permitirá prolongar la vida útil de los vehículos mediante una explotación responsable.

Añadió que fueron contratadas estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos, destinadas a respaldar energéticamente estas y otras unidades, pese a las sanciones adoptadas este año por el gobierno de Estados Unidos.

Subrayó que, a pesar de las dificultades, los nuevos medios se incorporan a transportar cargas esenciales para la salud pública, en beneficio de la población.