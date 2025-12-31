Adiós al 2025: Conozca cuál es el primer país en entrar el Año Nuevo 2026 y el último en celebrar la Nochevieja

El fin de año ha llegado. Este miércoles 31 de diciembre, el mundo entero despedirá el 2025. Llegan las tradicionales cenas de Navidad y bienvenidas al Año Nuevo 2026, que ya nos espera.

La rotación de la Tierra, que divide al mundo en 24 husos horarios diferentes, hará que los distintos países den la bienvenida al 2026 ‘por turnos’. Los famosos fuegos artificiales que detonan sobre el puerto de Sídney, Australia, en el Puente de la Bahía y la Casa de la Ópera, suelen considerarse la primera gran ceremonia de recibimiento del Año Nuevo en el planeta, sin embargo, no es este el primer lugar habitado de la Tierra que entrará en el 2026.

Primeros países en entrar en 2026

Concretamente, serán los habitantes de la isla Navidad, en la República de Kiribati, ubicada en el Océano Pacífico, así como los ciudadanos de Samoa, en la región polinesia, los que ‘entrarán’ en el Año Nuevo por delante del resto (lo harán, desde el punto de vista de nuestro horario español, a las 11:00 del miércoles 31).

Les seguirán las Islas Chatham, en Nueva Zelanda, que tienen una diferencia horaria de 15 minutos respecto a Kiribati y Samoa. Poco después, llegará el turno de casi todo el resto del país neozelandés, el Reino de Tonga y Fiyi. Después recibirán el 2026 Rusia, Tuvalu, Nauru y las Islas Marshall, y una hora después, la mayoría de Australia.

Último país en entrar en 2026

Por otro lado, la última región en dar la bienvenida al Año Nuevo serán las Islas Baker y Howland, pertenecientes a los Estados Unidos. Desde la perspectiva de nuestro huso horario, lo harán el jueves a las 13:00 horas. Como curiosidad extra, apuntar que Francia es el país que celebra el Año Nuevo en mayor número de ocasiones, debido a lo esparcidos que están por el mundo algunos de sus departamentos y territorios de ultramar, que se localizan en 12 husos horarios distintos.

(Tomado de As.com)