Nasalferon medicamento cubano con elevada eficacia y seguridad

PorPrensa Latina

Mar 9, 2026 #Cuba, #medicamento, #salud

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB) destaca la valía del Nasalferon, un fármaco con uso preventivo, profiláctico y terapéutico en infecciones respiratorias agudas.

Su utilización quedó oficialmente documentado en un Estudio Clínico Fase III, que fue avalado por la autoridad reguladora cubana: el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.

Este registro en calidad de definitivo fue otorgado una vez que los resultados del desarrollo clínico demostraron que este medicamento cumple todos los requisitos necesarios de calidad, seguridad, eficacia y efectividad.

Recuerda el CIGB en su perfil en la red social Facebook que el fármaco ya contaba con un Registro Sanitario Condicionado anterior, otorgado en el año 2024, para la profilaxis de la infección por SARS-CoV-2, coronavirus que provoca la Covid-19.

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

