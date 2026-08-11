No te lo pierdas: más que un programa, un puente generacional

(Escrito por: Ivón Peñalver)

El espacio juvenil No te lo pierdas, del canal Cubavisión, cumple siete años y, con la mirada puesta en su crecimiento, su director Luis Aguiar ofrece detalles sobre sus perspectivas y desafíos.

—Luis, ¿cuánto sientes que ha crecido el espacio?

—Lo primero es que nos sentimos muy satisfechos por estos siete años, que realmente han significado crecimiento para todo el equipo que lo integra. Crear un espacio para adolescentes y jóvenes te exige ponerte a tono con sus exigencias, gustos e, incluso, con sus insatisfacciones; por eso, encontrar un discurso que los acerque a ellos ha constituido el primer paso para nuestro desarrollo.

«En este tiempo hemos tenido la oportunidad de compartir junto a ellos momentos muy gratificantes en los espacios a los que el programa ha acudido para salir del estudio televisivo. Por supuesto, no han faltado momentos de tensión o de incertidumbre, pero todo lo hemos asumido como una gran familia, donde el apoyo recíproco es invaluable. Se ha logrado estrechar un lindo vínculo entre la experiencia del equipo de realización y los jóvenes que se han incorporado durante estos años. Ha sido un feliz encuentro generacional que deseo perdure por siempre».

—¿El programa se ha convertido en voz de la cultura comunitaria dentro de la televisión?

—Te agradezco mucho la pregunta, porque de ese modo lo consideramos. Desde hace algunos años hemos realizado numerosas promociones del Consejo Nacional de Casas de Cultura y, a su vez, nos hemos insertado en gran cantidad de sus actividades. Hemos logrado abarcar una amplia cartelera de acciones que se desarrollan en todo el país.

«Para ello nos apoyamos no solo en el plan oficial de la institución, sino también en la información que circula en redes sociales, así como en colaboraciones que nos llegan de un extremo a otro de la Isla. De igual manera, con cierta sistematicidad invitamos a profesionales cuya labor resulte de interés para adolescentes y jóvenes, fundamentalmente si proponen acciones de carácter sociocultural.

«Sí, nos hacemos eco de las proyecciones y promociones de los diferentes proyectos culturales que, de cara a la comunidad, organizan su quehacer. Resulta de gran interés dar a conocer dónde se imparten talleres de música, danza o pintura; promover galerías que hacen coexistir sus actividades con acciones dirigidas a la comunidad, especialmente a las nuevas generaciones. Ese, sin lugar a dudas, es el mayor compromiso que entraña asumir un programa como No te lo pierdas».

—¿Qué desafíos trae consigo hoy un programa como este?

—Sin dudas, No te lo pierdas es un programa complejo de asumir en estos momentos por su carácter de cartelera cultural. La difícil situación electroenergética trae consigo, muchas veces, la suspensión de actividades que tenemos previsto difundir. No obstante, el espacio tiene frecuencia semanal, por lo que hay que estar muy atentos ante cualquier cambio, ya sea por omisión o por actualización de la información.

«Constantemente acudimos a las fuentes para evitar errores, pero los imponderables existen y es un riesgo que hay que correr. Además, asumimos la promoción de la cartelera semanal de los espacios de Cubavisión destinados a adolescentes y jóvenes, lo cual constituye otra responsabilidad que complejiza la dinámica del programa».

—¿Qué sientes que necesita el programa para acercarse más a su público meta?

—Partamos de que es el único programa de Cubavisión con estas características de cartelera cultural pensado para un público tan exigente y particular como el nuestro. Sin embargo, existe muy poca visibilización de nuestro trabajo a nivel de canal. Apenas contamos con promoción, tanto en redes sociales como en las vías promocionales televisivas, es decir, desde Promoción y Mensajes.

«Nos sucede que, luego de nuestras acciones en diferentes espacios, muchas personas aún desconocen, incluso después de siete años, la existencia del programa. Pienso, además, que si bien el espacio se transmite los jueves, podría valorarse su retransmisión otro día, incluso en un nuevo horario.

«También debemos tener en cuenta que trabajamos, en buena medida, para los padres de nuestro público, pues son ellos quienes llevan a sus hijos a las actividades que promovemos. No nos sentimos respaldados por la línea de comunicación del canal ni percibimos suficiente apoyo institucional para muchas de las acciones que intentamos realizar, por lo que terminan siendo esfuerzos independientes. Esas son mis batallas constantes con los decisores».

Con la certeza de que defienden un programa donde cada integrante del equipo siente que se gestan nuevos sueños y empeños, No te lo pierdas celebra su aniversario y se compromete a seguir creciendo. Entre sus propósitos está sumar nuevos rostros a la conducción, teniendo en cuenta que muchos de sus presentadores, tras descubrir en el espacio el significado de la pequeña pantalla, hoy emprenden su propio camino en ella.

Se trata de un programa que, más allá de su valor promocional, revela un sentido educativo que propicia el desarrollo personal y profesional de quienes asumen el micrófono como sus representantes. Es un espacio llamado a visibilizar la diversidad y riqueza de la cultura cubana destinada a adolescentes y jóvenes en sus múltiples escenarios creativos.

Una propuesta necesaria de información y complicidad con las nuevas generaciones que, desde el rigor y el respeto que estas merecen, celebra junto a su director —más conocido como Luisito— y su equipo, para reiterar una invitación clara en materia de opciones culturales: no te lo pierdas.