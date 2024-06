Opinión – De inundaciones y otros demonios

📷 (Foto de portada: Inundaciones en céntrica calle de la cabecera municipal de Palmira) 👆



Han sido lluviosos los últimos días, de amenazas por un cielo nublado y luego precipitaciones abundantes en relativo corto tiempo. ¡Bendita sea el agua que se nos viene encima! pudieran decir algunos, hasta disminuyen los apagones –y no acabo de entender por qué, pero este no es el caso.

Lo cierto es que las inundaciones en zonas de la ciudad de Cienfuegos y en otros sitios de la geografía provincial, hacen que este encargo de la Naturaleza se convierta en otro problema para la ya complicada vida que llevamos. Las inundaciones son objeto de denuncias, burlas, ironías y alarma en las redes sociales, a las que no escapa ningún acontecimiento.

Inundaciones en pocos minutos de precipitar con ganas ¿y si nos cae encima un ciclón? es la interrogante más recurrente…analicemos el fenómeno entre todos y podemos sacar las conclusiones. Expongo los hechos y razonemos para no diluir culpas, algo muy común en estos tiempos de quejas, explicaciones, justificaciones y soluciones a media.

Es cierto que el sistema de alcantarillado en la ciudad de Cienfuegos es viejo e incluso sobrexplotado por el crecimiento poblacional, pero también es verdad que no se le da el mantenimiento que corresponde, por tanto, no puede funcionar con eficiencia. ¿La responsabilidad?, a cargo de una empresa que tiene esa atención en su objeto social.

Paralelo, todos tenemos como objeto social, no arrojar desechos a las calles darles el tratamiento adecuado en los barrios –y alguien me dirá que demoran en recogerlos, pero… también a cualquier hora del día usted los ve en las calles, en las esquinas, en vertederos que agreden la vista, el olfato y nuestra condición de seres racionales, razón por lo que corren aguas abajo hacia los tragantes en momentos de fuertes lluvias.

Quienes hemos vividos más años en Cienfuegos conocemos de la zanja que corre por debajo de la calle Dorticós y si mi memoria no me falla, ese artificio viene desde la terminal de ferrocarriles hasta salir al mar en la intersección de Gacel y La Mar. Quien la haya visto abierta, como este reportero, dará fe de su profundidad, de la capacidad que tiene, entonces no entiendo cómo la calle de Gloria y aledañas, como Cid, por ejemplo, pueden inundarse de esa manera.

En la propia calle Dorticós, en el costado de la pista Rosendo Brunet, un chapucero e inacabado trabajo de “urbanización” es evidente. Hojarasca, tierra y desechos que vierten los propios vecinos, obstruyen los que debieran ser desagües. Ya vivimos hace algunos años lo que provocaron las lluvias en esa área y el agua corrió calle abajo como verdadero diluvio, con arca de Noé incluida –los carros fueron arrastrados y todo lo que se encontraba en el camino.

Para la zona de Punta Gorda, el problema es de vieja data y no justifico, pero allí la situación es otra, son terrenos robados al mar… pensemos en Reina u otras localidades del territorio donde el drenaje es pobre y si para colmo se obstruye con cuanto desechamos… Insisto, en esta situación hay responsabilidades compartidas, lo cual no quiere decir que sea explicación o justificación, más bien la solución es asunto de todos, compartida.

Vuelvo sobre los vertederos que pululan por toda la ciudad, algunos de tal volumen que es necesario movilizar recursos para eliminarlos como camiones y las llamadas palitas. A veces el trabajo no se hace bien del todo y ocurre que a los pocos minutos de la recogida a media, las personas que residen cerca, comienzan de nuevo a depositar sus desechos en el mismo lugar…

Inundaciones y otros demonios como las responsabilidades diluidas –y no precisamente en agua-, indisciplina social generalizada, vamos que de pasarnos por encima un ciclón o una tormenta local severa vendrán las graves consecuencias con pérdida de bienes colectivos y particulares y entonces exigiremos al Gobierno que para pedir también nos hemos vuelto campeones.

Para reclamar por la conciencia estatal y personal, para entre todos buscar las soluciones adecuadas, la revista informativa Impacto abordará este tema el jueves 27 de junio. Ojalá tengamos servicio eléctrico para que muchos televidentes escuchen y participen del debate, ojalá entre todos hagamos por tener mejor calidad de vida, existen complejidades que se van de nuestras manos, otras las tenemos a mano, cumplamos entonces con nuestro deber cívico.