Otra vez, un Primero de Mayo diferente

La histórica Plaza de la Revolución, en La Habana, amanece otra vez distinta este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, debido a la difícil situación epidemiológica de Cuba, de la que tampoco escapa el mundo.

Las multitudes que cada año se concentraban allí —y en otras plazas de la Isla—, portando banderas cubanas y carteles alegóricos a la fecha, no lo harán por segundo año de manera consecutiva. No obstante, la pandemia no impedirá que los cubanos conmemoren la fecha, en momentos en que la nación está dedicada al combate contra la terrible enfermedad de la COVID-19 y su propagación.

Bajo el lema de Unidos: Hacemos Cuba, el Primero de Mayo se realizará, de manera virtual, y mediante múltiples iniciativas, desde los propios hogares y centros de trabajo, siempre manteniendo las medidas higiénico-sanitarias establecidas.

La ocasión servirá para homenajear a los trabajadores de la Salud y de la Ciencia por su consagración y entrega en estos tiempos tan difíciles de pandemia.

La exhortación a trabajar cada vez más, a lograr la eficiencia y la productividad en cada puesto de trabajo, y a que cada cual cumpla con lo que le toca en el lugar donde labora o reside, constituyen retos permanentes para nuestro movimiento sindical.

Las actividades comenzaron con la alocución del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y miembro del Buró Político, Ulises Guilarte de Nacimiento.