Premia PerlavisiónTV a periodistas y realizadores en Festival Provincial de Telecentro

El canal de televisión de Cienfuegos premió a periodistas y realizadores en la conclusión del Festival Provincial de Telecentro y serán esas las obras que representarán a la emisora en el evento nacional, por celebrarse el año próximo la provincia de Las Tunas.

Correspondió evaluar los trabajos en concurso a Rosendo Domínguez, director de Telecubanacán (Villa Clara) y presidente del Jurado y como miembros como Luzdeivys González Forcades, periodista de Radio Ciudad del Mar, así como Tay Toscano Jerez, periodista y presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, en Cienfuegos.

Los premios fueron los siguientes:

CATEGORÍAS ESPECIALES

-Pensamiento de Fidel Castro: Revista Confluencias, del director Jorge Luis Marí y su equipo de realización.

-Tratamiento a las adicciones: Programa Salud de primera mano, con el tema Consumo de drogas, de la realizadora Tania Rivera y equipo.

-Tema de incidencia local: Serie de reportajes A río revuelto del periodista Boris García Cuartero

-Programa Adelanto de la mujer: Reportaje Abejas meliponas, del periodista Guillermo Martínez López. Mención: Una gigante en casa, del periodista Primitivo González,

-Tratamiento de la infancia: Programa Tiempo de juego, del director Carlos Ernesto Chaviano y equipo de realización.

Vigencia de la obra de José Martí: Programa Magacín de miércoles, del director Carlos Ernesto Chaviano y equipo de realización.

DIFUSIÓN DE LA REALIDAD

-Categoría Comentario: Reglamentado, del periodista Primitivo González. Mención: Tránsito e indisciplina social, del periodista Frank Losa

-Categoría Crónica: Mención a obra Higiene para un parque, de Jorge Luis Marí.

-Categoría Testimonio: Cuidadora, el precio invisible de cuidar, de la periodista Damaris Leiva Feijóo.

-Categoría Entrevista: Aniversario 62 de la muerte de Benny Moré, de Jorge L. Marí. Mención: Adriano, una promesa de la comunicación, del periodista Guillermo Martínez López.

-Categoría Información: Atletas del año, del periodista Carlos E. Chaviano. Mención: Reinicia transportación de pasajeros mediante patanas, de Jorge L. Marí.

-Categoría Reportaje: Precio de los ómnibus, del periodista Guillermo Martínez López. Mención a obras presentadas por los realizadores Jorge L. Marí y Eviezer Tamayo Zamora.

Reconocimientos especiales a los programas Notisur, En Línea e Impacto por el reflejo de la realidad.

RECREACIÓN DE LA REALIDAD

-Programa deportivo: Tiempo de juego (Mención) del realizador Carlos E. Chaviano y equipo.

-Programa infantil: Diminutos, del realizador Carlos E. Chaviano y equipo.

-Programa juvenil: Estilo Kpop (Mención) realizadora Yanay Gopar González.

-Programa musical: Más allá de la música, de la realizadora Rita Arbolay Abdo y equipo.

-Programa cultural: Magacín de viernes, del realizador Eviezer Tamayo y equipo. Mención: Tiempo de cine, de la realizadora Rita Arbolay Abdo y equipo.

-Programa de Ciencia y Técnica: Patrimonio sumergido, del realizador Jorge L. Marí. Mención: Limpieza de canales de la Termoeléctrica de Cienfuegos, de la realizadora Rita Arbolay Abdo.

-Programa de Orientación social: Salud de primera mano, de la realizadora Tania Rivera y equipo.

-Programa Histórico: Semilla Nuestra (Mención) del realizador Jorge L. Marí.

-Programa Revista: Magacín de miércoles, Entrevista a Aymée, intérprete de lengua de señas cubana, de la realizadora Rita Arbolay Abdo y equipo. Mención: Magacín de miércoles, del realizador Carlos E. Chaviano y equipo.

Mención: Aniversario 25 de Perlavisión, de Bárbaro Velázquez Aguiar.

Mensaje de bien público: Cero tabaco, de Carlos E. Chaviano. Mención: Pago en línea, de rita Arbolay Abdo.

-Promoción: EMCE, de Tania Rivera. Mención: Campeonato de payasos, de Bárbaro Velázquez Aguiar.

-Nuevo proyecto o formato: Gen 90, de Bárbaro Velázquez Aguiar.

PREMIOS POR ESPECIALIDADES

-Fotografía: Por la obra Limpieza de canales de Termoeléctrica de Cienfuegos al camarógrafo Nelson Rodríguez Clavero

-Edición y musicalización: Bárbaro Velázquez Aguiar, por el conjunto de las obras presentadas. Mención: Melinda Yera del Sol (editora)

-Conducción masculina: Leandro Alemán Sánchez, por el conjunto de la obra presentada. Mención: Carlos E. Chaviano.

-Conducción femenina: Dainelis Curbelo Martínez (obra Magacín de viernes)

-Producción: Yanay Gopar González, por el programa Magacín de viernes y Mención para Frank Losa, por el programa Diminutos.

-Guion: Danae Águila Gutiérrez, por el programa Diminutos y Mención para Magacín de miércoles (entrevista a Aymée) de Carlos E. Chaviano.

-Dirección: Premio compartido por Carlos E. Chaviano (programa Diminutos) y Eviezer Tamayo (programa Magacín de viernes).

El Jurado consideró reconocer la labor de asesoras del canal, realizador de imagen, maquillistas y diseñadores escenográficos por su contribución al trabajo en la televisión local.

PREMIOS DE LA POPULARIDAD

De acuerdo con la encuesta a disposición de los televidentes y los resultados de la votación, se decidió otorgar tres reconocimientos:

-Programa Tiempo de Juego (619 votos) del realizador Carlos E. Chaviano.

-Documental Un santuario sumergido (510 votos) del realizador Jorge Luis Marí.

-Programa Diminutos (475 votos) del realizador Carlos E. Chaviano.

El Jurado consideró entregar el Gran Premio en la categoría Difusión de la realidad, al periodista Guillermo Martínez López, con la obra Precios del transporte, por su poder de síntesis, agudeza en el abordaje de un tema de alta sensibilidad, por el contraste de fuentes, excelentes edición, musicalización y montaje, además de tratarse de un problema social que trasciende su categoría.

Gran Premio en Recreación de la realidad: Obra Diminutos, del realizador Carlos E. Chaviano. Se trata de la adaptación de una obra literaria que convierte en un dramatizado infantil, complejo en la grabación, edición, dirección de actores y una producción exigente.

Gran Premio en Recreación de la realidad: Obra Magacín de viernes, por tratarse de una revista en estudios que de igual manera recrea un producto audiovisual de calidad en el uso de los recursos expresivos y técnicos.

De igual manera se entregaron los Premios Colaterales por diferentes organizaciones del territorio, así como se agradeció a los patrocinadores del evento por su contribución a la Gala de Premiaciones y otras actividades asociadas al Festival Provincial del Telecentro Perlavisión.