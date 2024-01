Por una eficiente ejecución presupuestaria en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

“Nuestra provincia pasa a ser superavitaria, luego de tener hasta el año pasado un déficit aprobado. Este año tenemos un superávit que alcanza los 17 millones 300 mil pesos. Eso está motivado por un alto incremento de los ingresos cedidos, a partir de las nuevas medidas que se van a implementar y que fueron anunciadas en la Asamblea Nacional; pero también está condicionado por un grupo de ingresos que se ceden a la provincia”. Así explica Glenia Cristina Díaz González, directora provincial de Finanzas y Precios al indagar acerca del comportamiento presupuestario de cara al 2024:

“Entre esos ingresos cedidos están, por ejemplo, el de la telefonía pública que antes era una captación por el presupuesto central y ahora se va a captar por el local, y ello implica que los ingresos alcancen los 2 mil 443 millones de pesos en 2024”, agrega para resaltar que en Cienfuegos se planifica un total de gastos de 4 mil millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento corresponde a sectores como Salud Pública, Educación y Deportes, conquistas de nuestro proceso revolucionario.

Luego de la aprobación y notificación en las ocho asambleas municipales del Poder Popular y a las entidades provinciales en el Consejo de Gobierno, queda por delante concretar —en el actual 2024— una eficiente ejecución presupuestaria, lo cual ha de traducirse en mayores realizaciones socioeconómicas en el territorio cienfueguero.

¿Qué líneas marcarán el accionar en ese propósito?

“Tenemos que trabajar en lograr alcanzar el plan de ingreso, aplicando todas las medidas tributarias que se están implementando al controlar y enfrentar la evasión fiscal. De igual manera, tenemos que fiscalizar los gastos, su racionalidad y su contención, sin dejar de hacer nada relativo a los niveles de actividad que están aprobados ni deteriorar los servicios, pero si es muy importante su control; para ello nos hace falta trabajar en el fortalecimiento de la contabilidad, apoyar a los aparatos económicos de las entidades y ver su completamiento porque si no, no tenemos logros y también cuenta, que debemos trabajar, muy puntualmente, es el tema de los precios que afectan, además de a la población, al presupuesto. Es algo a lo que tenemos darle un vuelco este año, aplicarle más fuerza y más acciones de control”.

Muy importante resulta el accionar de las asambleas municipales en el control del Presupuesto en cada territorio y, además, en las demarcaciones de los consejos populares.

Al respecto, Díaz González precisa: “Creo que los delegados, además de los gastos, deben conocer el potencial de ingresos que les corresponde, a partir de la gestión de las entidades enclavadas en sus demarcaciones, porque si no hay ingresos no se puede gastar. Otra dirección, como ya expliqué, tiene que ver con los precios y en ese sentido los delegados no deben esperar porque vengan a hacer acciones de control en su área, las deben implementar. También hay que conocer el estado de las multas impuestas, quiénes son los deudores, por qué no se han pagado. Muy importante resulta velar por la calidad de todo cuanto se hace, pues se han pagado montos considerables por diversos trabajos, luego se afecta el resultado final por el actuar irresponsable de unos pocos y muchas veces se vuelve a pagar el trabajo; eso es malgastar el Presupuesto y requiere control.

“Podemos hacer muchas cosas, a partir de buscar los ingresos para respaldar los gastos, eso es importante, tal como el completamiento de los equipos económicos, insisto en ello; además del control del Presupuesto, de los ingresos que deben aportarse, de la implementación de las normas contables y financieras; esas son cuestiones que deben atender también los delegados”, concluyó.