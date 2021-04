Profesores de deporte de Cruces participan en la distribución de alimentos a personas vulnerables

Los trabajadores del deporte en el municipio de Cruces, a tono al situación imperante en la localidad por el rebrote del coronavirus, en las mañanas y las tardes participan en la atención a la familias vulnerables llevando los almuerzos y las comidas hasta los hogares de estos, quienes están agradecidos por tan noble acción.

José Leonardo Consuegra Cesar, persona vulnerable, plantea que está muy agradecido por esta iniciativa del municipio que los protege contra el coronavirus, además son personas muy decentes y en constante preocupación por nuestro estado de salud que más podemos pedir.

Por su parte Dania Fermín More, persona vulnerable, confiesa que no tiene conque agradecer lo que hace el personal de deporte en Cruces por la protección de ellos, sin necesidad de correr el riesgo de contagiarse, lo protegen y los quieren es algo que muchas personas no pueden imaginarse cuanto valor humano hay detrás de esa acción que realiza la familia del deporte de cruces en la protección de los adultos mayores.

Por su parte los de la familia del deporte de este territorio en una fusión de jóvenes y más experimentados están conscientes nuevo rol que desempeñan, el cual los hace sentir útil en tiempos de pandemia.

Ventura Fernández Armas, entrenador de voleibol con casi cuatro décadas en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos, dijo lo de ellos es promover salud, ayudar a la formación de nuevas habilidades en el deporte, pero a la vez promovemos la salud evitando que ellos se enfermen, me siento muy satisfecho por estar insertado en la atención a los adultos mayores para evitar de que aumente la propagación de la pandemia.

Esta experiencia crúcense común al resto de los municipios del país evidencian la identidad del deporte cubano y sus deportistas con las necesidades del pueblo.