RadioCuba y la Empresa Eléctrica de Cienfuegos ejecutan acciones que permitan preservar, en la mayor medida posible, las señales de radio y televisión, aseguraron directivos de ambas entidades durante una comparecencia este miércoles en el programa Desde aquí, de Radio Ciudad del Mar.

Ransés Castañeda Ramírez, director de RadioCuba en el territorio,explicó que las afectaciones al servicio de radio y televisión registradas recientemente en la provincia tienen su origen en la compleja situación energética que enfrenta el país, marcada por el déficit de generación eléctrica y las limitaciones en la disponibilidad de combustible para los sistemas de respaldo.

Entre las acciones previstas para fortalecer la estabilidad de las transmisiones, se encuentra la instalación de sistemas fotovoltaicos en centros transmisores estratégicos de la provincia, como parte de un programa de cooperación entre Cuba y la República Popular China.

Castañeda Ramírez señaló que estos sistemas permitirán respaldar servicios esenciales, particularmente la transmisión de la televisión digital estándar y el transporte de señales, aunque aclaró que no están diseñados para cubrir la totalidad de la demanda energética de las instalaciones.

Asimismo, recordó que RadioCuba ya dispone de soluciones basadas en energías renovables en emisoras locales y provinciales, entre ellas las de Aguada de Pasajeros, Cruces, Cumanayagua y Radio Ciudad del Mar.

Empresa Eléctrica camino a solucionar servicio eléctrico en torre de 18 plantas

Airobis Otero Martínez, jefe del Despacho Provincial de Carga de la Empresa Eléctrica, informó que se trabaja en una solución técnica destinada a proporcionar un suministro más estable al principal centro transmisor de radio y televisión de Cienfuegos, ubicado en la zona de 18 Plantas.

La estrategia consiste en conectar la instalación a una red de mayor capacidad, mediante trabajos que incluyen la colocación de conductores, postes, aisladores y transformadores. De concretarse esta variante, el emplazamiento podría contar con servicio eléctrico permanente, salvo en situaciones de averías o afectaciones al Sistema Electroenergético Nacional.

El especialista expuso que se trata de una labor en preparación desde hace meses, pero que las complejidades materiales y la necesidad de priorizar otros servicios a la población han retrasado su ejecución.

No obstante, aseguró que ya se dispone de gran parte de los recursos necesarios y que las brigadas trabajan para concluir las acciones en los próximos días.