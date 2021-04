Reconocen a directivas de la primera Infancia en Cienfuegos

Cuando este 10 de abril se celebra el aniversario 60 de la creación de los Círculos Infantiles por la eterna Vilma Espín, se reconoce la labor de varias educadoras cienfuegueras en esta importante enseñanza para la formación del hombre nuevo.

Teniendo en cuenta los necesarios protocolos sanitarios por la COVID 19, la dirección de la Primera Infancia en la provincia llegó a las casas de algunas de estas mujeres para estimular su entrega a esta educación.

La sorpresa y emoción prevaleció en esta jornada de agasajo. Para Magaly García Batista este fue un momento de recuerdos y satisfacción por haber dedicado 20 años como directiva de la enseñanza en la provincia: “Una de las grandes obras que acometió la Revolución fue la creación de los círculos infantiles por los beneficios que nos reportaron a todas las madres trabajadoras, a los niños y sus familias, porque son los círculos infantiles a primera enseñanza a la que se enfrenta el niño y eso es muy importante y aunque no provenía de este sector, todo lo que hice fue con amor y rodeada de personas maravillosas que contribuyeron al desarrollo de esta enseñanza porque en mi etapa fuimos hasta inversionistas porque se hicieron en Cienfuegos 20 círculos infantiles y de ellos catorce en la propia ciudad”.

María Caridad Díaz González, lleva 42 años en los círculos infantiles en diferentes funciones, y aunque jubilada, hoy continúa su labor como promotora del programa Educa a tu Hijo en el consejo popular de “Junco Sur”: “Comencé con 19 años y estudié la carrera en Villa Clara y desde ahí me enamoré de esta profesión, y toda mi vida me he dedicado a los niños de la primera infancia de todas las edades de esta educación, fui maestra también del grado preescolar, dirigí varios círculos infantiles, fui metodóloga y la primera infancia es parte de mi vida”.

Elena Nualla Hernández dedicó 37 años de su vida a los niños también como maestra y dirigente, una profesión para ella vital para educadoras, infantes, y las familias: “Educar en la primera infancia es lo más lindo que hay, yo comencé con 17 años y era cuando se recibían a los niños de 45 días de nacidos muy pequeñitos indefensos que había que hacerle todo y ahí los veía ir creciendo y adquiriendo habilidades y eso es muy gratificante y a veces digo que es tan importante el círculo infantil como la universidad, porque los educa, les enseña hábitos , valores a vivir en colectivo, a ser solidarios y enseñas también a las familias, por tanto el círculo infantil es fundamental y para mí fue mi vida”.

Para estas tres sencillas mujeres de círculos infantiles el reconocimiento a su trabajo de tantos años en este aniversario 60 de la creación de estas instituciones es un regalo muy sentido. Para Magaly García Batista: “Agradecer a los que están y a los que no están la ayuda que me dieron para poder dirigir con resultados por tantos años esta institución”.

María Caridad Díaz González dice que:” Este es un reconocimiento único para mí y sé que mi familia y mis hijos se sienten orgullosos de tener a su mamá todavía dando la vida por los niños de la primera infancia”.

Y Elena Nualla Hernández expresa su emoción porque:” Uno no trabaja para el reconocimiento aunque es muy bonito, me emociona, porque me recuerdan y sigo siendo de la familia de los círculos infantiles y eso es muy importante para mí”.

El reconocimiento a las educadoras de círculos infantiles en el aniversario 60 de la creación de estas instituciones, una iniciativa merecida de la dirección del sector en la provincia para congratular la dedicación y entrega a la primera enseñanza que reciben los niños en su formación para el futuro.