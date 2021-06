Reconocen Premios Travellers’ Choice, de TripAdvisor, a instalaciones turísticas de Cienfuegos

La web de viajes más grande del mundo, TripAdvisor, confirió el prestigioso premio Travellers’ Choice a nueve instalaciones turísticas de la ciudad de Cienfuegos en este 2021, acreditándolas como alojamientos a nivel internacional que ofrecen un servicio y unas experiencias increíbles a sus huéspedes.

Fueron dos instituciones estatales de la cadena hotelera Meliá (Hotel San Carlos y La Unión) y siete hostales particulares (Roberto Carlos, Las Golondrinas, San Fernando, García House, BR & Hostal Sunrise, Camila’s Hostal and Restaurant e Iván y Lili) los ganadores cienfuegueros este año en la reconocida web, la cual evalúa a sus suscriptores durante un período de 12 y tiene muy en cuenta el valor cualitativo, la cantidad y la actualidad de las reseñas y opiniones enviadas por los viajeros.

En el mencionado sitio los huéspedes escriben comentarios acerca del alojamiento y, según datos de la propia página, ello influye muchísimo a que los futuros internautas decidan que destinos/lugares/restaurantes visitar durante sus vacaciones.

“Estos premios reconocen a las instalaciones y hostales con excelentes opiniones de viajeros. Para calificar, un hotel debe mantener una puntuación general de TripAdvisor de al menos cuatro sobre cinco burbujas, además de haber recibido un número mínimo de opiniones en la etapa evaluativa y estar incluido en el portal por al menos 1 año (…) El Hotel San Carlos repite nuevamente y también el hostal Iván y Lili obtienen el Travellers´Choice Best of the Best, considerado entre los más altos honores que otorga TripAdvisor”, dijo a la prensa Gihana Galindo Enríquez, subdelegada del Turismo en Cienfuegos.

Años atrás varias atracciones de la ciudad como el Parque José Martí, la zona de Punta Gorda, el Malecón cienfueguero y el Museo de las Artes Palacio Ferrer también recopilaron opiniones excelentes de los viajeros en tal sitio lo que les valió obtener de igual forma el premio en el 2020.

Estos programas de reconocimiento son tremendamente influyentes en la toma de decisiones de los consumidores, por ello, se hace vital la inserción del sector turístico en esos espacios digitales.

En la actualidad los consumidores actúan por sí solos en la búsqueda de información sobre hoteles, vuelos, paquetes turísticos, opciones recreativas y gastronómicas, abriendo un camino bidireccional, en el cual la decisión final está matizada por ese intercambio inicial en las páginas webs.

El destino Cuba cuela en la agenda de los llamados viajeros 2.0 a través de una variedad de plataformas online que incluyen las redes sociales, pero oficialmente el Ministerio de Turismo (Mintur) utiliza el portal Cuba Travel para visualizar atributos turísticos y los polos de manera general.

Destacar en TripAdvisor, la web de viajes más grande del mundo, es un punto de partida fuerte, por ello, resulta interés del sector turístico de Cienfuegos potenciar este tipo de reconocimiento internacional.

Por: Zulariam Pérez Martí / 5 de Septiembre Digital