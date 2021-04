Recuerda Saturnino Ibrahim fundación del Ejército Central

La creación del Ejército Central tiene en Cienfuegos a combatientes que asistieron a la formación de este órgano militar el primero de los tres con que cuenta las FAR en Cuba. El teniente coronel Saturnino Ibrahim Martín Hernández, es uno de estos hombres que tuvieron el privilegio de integrar sus filas desde el 4 de abril de 1961.

En un sencillo encuentro con soldados del Servicio Militar Activo Saturnino compartió cómo llegó con solo 22 años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR.

“Me captaron para este órgano el 22 de marzo de 1961, baje para Sancti Spíritus, porque estaba en el Escambray en la lucha contra bandidos, y pasé un curso de especialista de comunicaciones y luego se formó un Batallón en mi provincia y salimos el 17 de abril directamente para Girón, participamos en el rechazo a la invasión mercenaria y en la Victoria y después nos quedamos 37 días peinando para capturar a los mercenarios que quedaron regados y de ahí nos propusieron pasar cursos de distintas especialidades y a mí me gustaba mucho la artillería y lo pedí y pase este curso durante tres meses como jefe de batería de artillería y cuando culminé el curso me ubicaron como segundo jefe de una batería y luego pasé a ser jefe de batería del Mortero 120”.

Espirituano de nacimiento, devenido en cienfueguero, uno de los momentos cruciales de su vida fue su participación en los combates de Playa Girón, un acontecimiento que marcó para siempre su vida personal y profesional dentro de las FAR.

En el Encuentro los jóvenes escucharon de primera mano experiencias diversas de este oficial durante toda su trayectoria militar e interesados realizaron preguntas de su quehacer: “En esos tiempos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias era de mucho sacrificio por las condiciones de vida que había, pues no había nada, teníamos como techo un nylon y como cama una hamaca y siempre estábamos en el monte, no había campamento, hasta el año 64 que se empezaron a hacer los campamentos y eran rústicos, no campamentos como los que tenemos ahora y así yo me incorporé al Ejército Central y siempre estuvo el Comandante Juan Almeida quien fue su creador hasta que después vinieron otros compañeros”.

El Ejército Central, primero entre los tres formados en las FAR cubana, es para Saturnino toda su vida: “El Ejército Central ha mantenido una alta disposición combativa en el país, y junto al heroísmo de todo nuestro pueblo ha sido un bastión de la defensa de la Revolución, su primer bautismo de fuego fue Playa Girón porque se fundó el cuatro de abril y el 17 fue el desembarco, 13 días más tarde, además que no obstante la defensa de la Patria cumplíamos otras misiones en la agricultura y en la zafra azucarera en las que participamos hasta la zafra de 1970”.

Por eso este encuentro con soldados del Servicio Militar es para este sencillo y hoy teniente coronel de la reserva un regreso grato a su juventud y a su cotidianidad en el cumplimiento de cientos de misiones por y para la Revolución.

“Para mí es un orgullo y un privilegio haber sido fundador y miembro del Ejército Central, no solo por haber pertenecido a él sino porque me preparó no solo como militar sino que me preparó política y psicológicamente, lo que me valió para tener una mejor formación revolucionaria hasta hoy, y estoy dispuesto en cualquier momento a participar y dar hasta mi última gota de sangre de mi vida por esta Revolución”.