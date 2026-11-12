Rememorando a la cubanita que nació con el siglo

Quiso la suerte que Reneé Méndez Capote viniera al mundo un 12 de noviembre en los albores del siglo xx. De una cubanía probada, en heredad de su padre, vicepresidente de la República en Armas en 1898 y Presidente de la Asamblea Constituyente en 1901, recibió una esmerada instrucción general con institutrices suizas e inglesas; con las que aprendió además varios idiomas. Gracias a una educación progresista decidió romper esquemas y apartarse del papel pasivo de las mujeres de su época. Su pluma coloreó desde la prosa varios géneros literarios, retratando acontecimientos de varias etapas históricas, fue su verbo grácil, pero denunciante, como ella misma se caracterizó un día:

«Yo nací inmediatamente antes que la República. Yo en noviembre de 1901 y ella en mayo de 1902, pero desde el nacimiento nos diferenciamos: ella nació enmendada y yo nací decidida a no dejarme enmendar…»

Junto a Berta Arocena de Martínez Márquez, fue una de las fundadoras del Lyceum, una importante organización feminista caracterizada por sus intereses intelectuales y culturales que abogó por el voto femenino y se transformó en una institución lobista en el parlamento de Cuba.

Su espíritu revolucionario la acuñó como activista política en oposición al dictador Gerardo Machado y hubo de guardar prisión en 1935. Numerosas publicaciones de entonces reproducían sus ensayos y trabajos periodísticos.

Tras el triunfo revolucionario se vinculó arduamente a la creación literaria, legó textos autobiográficos de relevancia descriptiva y como traductora fue responsable de transcribir varios volúmenes en lengua inglesa, italiana y francesa al español. Muere el 14 de mayo de 1989, su quehacer como escritora, periodista y activista por los derechos de la mujer trasciende el tiempo, nos hace aquilatar su memoria y legado.