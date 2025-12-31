Tradiciones de fin de año en el mundo: rituales y creencias

El cierre de un año y el inicio de otro es, en casi todas las culturas, un momento cargado de símbolos.

Más allá del calendario, el fin de año concentra deseos de renovación, prosperidad y protección.

Desde rituales milenarios hasta creencias populares transmitidas de generación en generación, las celebraciones revelan una necesidad común: darle sentido al paso del tiempo y empezar de nuevo con buena fortuna.

Tradición

En Europa, España popularizó la tradición de comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche.

Cada uva representa un mes del año entrante y promete suerte si se logra cumplir el desafío.

En Escocia, el Hogmanay se vive con desfiles de antorchas y el “first-footing”: la primera persona que cruza el umbral tras la medianoche lleva regalos simbólicos para atraer prosperidad.

Dinamarca, por su parte, rompe platos frente a las casas de amigos y familiares como señal de afecto y buenos augurios.

En Asia, Japón despide el año durante el Ōmisoka con una limpieza profunda del hogar y la tradición del joya no kane: 108 campanadas en los templos budistas para liberar a las personas de las pasiones terrenales.

En China, aunque el Año Nuevo tradicional se rige por el calendario lunar, el cambio de año occidental también se celebra en las grandes ciudades con luces y reuniones familiares, anticipando la gran fiesta que llegará semanas después.

América Latina mezcla herencias europeas, indígenas y africanas.

En Brasil, miles de personas vestidas de blanco acuden a las playas para saltar siete olas y ofrecer flores al mar, pidiendo protección a Yemanyá.

En México y otros países, las lentejas simbolizan abundancia y se colocan en la mesa o en los bolsillos.

En Colombia

Colombia no es ajena a este mosaico de creencias. El “Año Viejo”, un muñeco relleno de aserrín o ropa usada, se quema a la medianoche para dejar atrás lo negativo.

En Buga se acaba de celebrar el tradicional desfile de Años Viejos, que este año con la participación de 43 inscritos, reflejando el interés y la creatividad de la comunidad en esta tradicional manifestación cultural indicó la Secretaría de Cultura municipal.

También son comunes los agüeros: salir con una maleta para atraer viajes, usar ropa interior amarilla para la buena suerte, barrer la casa hacia afuera o encender velas de colores según el deseo.

Estas prácticas, aunque no científicas, fortalecen lazos familiares y ofrecen consuelo emocional.

Así, entre mitos y celebraciones, el fin de año se convierte en un lenguaje universal de esperanza compartida.