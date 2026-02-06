Roberto Salas galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

Roberto Salas Merino. /Foto: Roberto Chile

Al destacado artista visual Roberto Salas Merino le fue conferido hoy el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, por un jurado integrado por prestigiosas figuras de las artes visuales de Cuba reunido este viernes en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), en la capital cubana.

Este, el máximo reconocimiento otorgado en la mayor de las Antillas a creadores de la especialidad por la obra realizada a lo largo de su vida, estuvo en manos de la investigadora, curadora y crítica de arte Margarita Ruiz Brandi, el curador y crítico de arte Nelson Herrera Ysla; Manuel Hernández —Premio Nacional de Artes Plásticas 2024—, el ensayista e investigador Rafael Acosta de Arriba, así como historiadora de arte Rosa Juampere.

Tania Cardó, presidenta del CNAP, dio vía telefónica la enhorabuena al ganador , minutos antes de dirigirse hacia su residencia, donde el jurado, la institución y un grupo de amigos llegó para agasajar al destacado fotógrafo que desde los 15 años de edad comenzó a hacer arte con su lente desde el estudio de su padre, el reconocido fotoperiodista Osvaldo Salas.

Nacido en 1940, en el Bronx, Nueva York, cuando tenía solo 16 años publicaron, en 1957, en la revista Life y en otros periódicos de la ciudad, su fotografía La Bandera y la Señora, la que considera de más importancia en sus comienzos; ademas de trabajar para numerosas publicaciones, periódicos y revistas cubanas.

De 1956 a 1957 fue fotógrafo colaborador en El Imparcial/Life, Nueva York; y entre 1956 y 1959 se desempeñó como colaborador del periódico Sierra Maestra, órgano del Movimiento 26 de Julio, publicado en el exilio en Nueva York.

A partir de 1958 Salas fue fotógrafo colaborador de la revista Bohemia, La Habana. Fue, además, fotógrafo del periódico Revolución, del que fuera corresponsal en Nueva York, en 1960, y fundador de la corresponsalía de Prensa Latina y corresponsal fotográfico del periódico Revolución en las Naciones Unidas.

Junto a Fidel, su lente documentó importantes momentos como la segunda visita de Fidel a Nueva York en ocasión de su primera intervención en la ONU; y de 1962 a 1967 trabajó como reportero gráfico fundador en la revista Cuba, La Habana, para luego fundar, 1965, el periódico Granma.

Ha obtenido por su obra premios y menciones de fotografía internacionales y nacionales, entre los que se destacan el Primer Premio de Fotografía Deportiva, Reus, España (1970); Premio Asahi Shimbun International Photographic Salon, Tokio, Japón.

Fue corresponsal de guerra en Vietnam (1966-1967), 1972, 1973; y por sus trabajos durante y después de la guerra recibió la orden Medalla de la Amistad, otorgada por el Consejo de Ministros de Vietnam.

Desde 1972 trabaja como artista independiente en su propio estudio. Ha abordado diversas temáticas, entre ellas se ha dedicado también –desde 1994 hasta nuestros días– a la fotografía de desnudo y a la fotografía experimental.

Roberto Salas, el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, es miembro fundador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), además de integrar la membresía de honor del Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica (FCIF).