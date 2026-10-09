La compañía de la maestra Rosario Cárdenas subirá a las tablas de la Sala Principal del Teatro Tomás Terry su última producción, Ojalá, el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, a las 5:00 p.m., como parte de la Temporada de la Danza que organiza el Coliseo Mayor desde septiembre.

Cárdenas, Premio Nacional de la Danza 2013 y Orden Caballero de las Artes de la República Francesa, asume la dirección general y artística de la pieza coreográfica de la autoría del creador francocubano Nelson Reguera.

Se trata de la cuarta colaboración con la compañía habanera de Reguera, bailarín y coreógrafo nacido en Santa Clara en 1979 y formado en la Escuela Nacional de Arte.

Con anterioridad lo hizo en las presentaciones de “Deseo” (2019), “Murmuro” (2020) y “Brutal” (2023), resultado de más de dos décadas de intercambio artístico y humano El espectáculo danzario observa cómo los entornos virtuales influyen en la relación del ser humano con su cuerpo, al tiempo que la escena se configura como un espacio en tensión fragmentada y simultánea.

“Ojalá” tuvo su estreno a finales de mayo en la Sala Tito Junco, del capitalino Centro Cultural Bertolt Brecht.

La más reciente presentación de la compañía de Rosario Cárdenas ante el público cienfueguero ocurrió en la primera semana de octubre de 2025, ocasión que presentó espectáculo “Aires combinatorios”.