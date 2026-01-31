Rusia condena prohibiciones ilegales de EE.UU. contra Cuba

Desde la Cancillería rusa reiteraron que son inaceptables las medidas unilaterales del carácter sancionador contra Estados soberanos e independientes

Rusia denuncia un «nuevo y muy radical» episodio de la estrategia de «máxima presión» de Estados Unidos contra Cuba, al calificar las recientes medidas de Washington como un intento deliberado de «ahogamiento económico» de la isla, declaró la portavoz de la Cancillería del país euroasiático, María Zajárova.

Respondiendo a una pregunta relacionada sobre la decisión de Washington de declarar una «emergencia nacional», en virtud de la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que representa la isla para la seguridad del país norteamericano, la vocera sostuvo que se trata de una «recaída» en una política aplicada constantemente por EE.UU. contra La Habana. El paso se dio en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que sistemáticamente ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial.

Postura invariable

«La postura de Rusia al respecto sigue siendo invariable: resultan categóricamente inaceptables las medidas unilaterales de carácter sancionador contra Estados soberanos e independientes, adoptadas al margen de la ONU y de las disposiciones de su Carta, así como de otras normas del derecho internacional», manifestó Zajárova.

💬 María #Zajárova, comenta las medidas de EE.UU. contra #Cuba: ❗️ Condenamos enérgicamente los pasos restrictivos ilegítimos contra La Habana. Estamos convencidos de que Cuba continuará manteniendo vínculos económicos externos efectivos.https://t.co/Lep6rgpqrt pic.twitter.com/0lQ4Yp8o0B — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 31, 2026

«Condenamos enérgicamente los pasos ilegítimos y restrictivos dirigidos contra La Habana, así como la presión sobre el liderazgo cubano y sobre los ciudadanos de ese país», reafirmó, agregando que, pese a los obstáculos externos que se le imponen en el camino de desarrollo de la nación caribeña, esta «seguirá manteniendo vínculos económicos exteriores eficaces».

La Cancillería rusa llamó la atención sobre el hecho de que, en el nuevo «documento anticubano» de Washington, Rusia —junto con otros socios «de pleno derecho» de La Habana— se clasifica como un Estado «hostil» y «malintencionado». Según la alta diplomática, este tipo de «etiquetas» no contribuye ni a la estabilización del diálogo ruso‑estadounidense ni a aumentar la eficacia de los esfuerzos de mediación de EE.UU. en la resolución de crisis en distintas regiones del mundo.

«Vínculos históricos especiales»

Asimismo, el Ministerio también rechazó las tentativas de crear barreras a la cooperación internacional, «y más aún» cuando se trata de un país que atraviesa una compleja situación socioeconómica, que Moscú atribuye en gran medida al bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Washington desde hace casi 70 años.

En paralelo, Zajárova insistió en que entre Rusia y Cuba existen «vínculos históricos especiales» y que las tradiciones de cooperación bilateral, de carácter «integral», cuentan con «raíces profundas» y un amplio respaldo sociopolítico en ambos países.

«Como hemos subrayado en reiteradas ocasiones, esta cooperación no está dirigida contra terceros ni puede considerarse perjudicial para los intereses de nadie. Estamos firmemente decididos a seguir desarrollándola de manera coherente en beneficio de los pueblos de nuestros Estados y para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad internacionales», enfatizó.

Contexto

Tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Donald Trump ha realizado declaraciones amenazando con aumentar la presión sobre Cuba.

El mandatario estadounidense afirmó que «entrar y destrozar» Cuba podría ser la única opción que queda para forzar un cambio.

Las amenazas del mandatario tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. sobre Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue además reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. «Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU. hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre», manifestó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

La mayor parte de los países del mundo, entre ellos Rusia y China, rechaza anualmente en Naciones Unidas el bloqueo que EE.UU. ha impuesto a la isla desde hace más de seis décadas.