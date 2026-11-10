Ruta 10: de la tercera edad a toda la familia

(Escrito por: Yoamaris Neptuno Domínguez)

Ruta 10 nació pensado para las personas de la tercera edad, sus necesidades, sus tiempos y sus preguntas, pero las temáticas que aborda son tan transversales que terminan tocando a hijos, nietos y personas cuidadoras. La salud, el lenguaje, el ejercicio, la sexualidad en la edad madura, los derechos, la soledad y el humor: todo eso concierne a quien lo vive y también a quien lo acompaña.

Esa vocación familiar no es un accidente, sino una consecuencia natural de cómo se seleccionan los temas. Odalys lo explica con claridad: se tienen en cuenta «las necesidades propias de la edad, de la tercera edad, que es nuestro público meta, y todo lo que nos va entrando por las redes, por el intercambio directo del programa con sus televidentes, incluso las opiniones que nos dan en la calle». Es decir, el programa se construye desde la escucha. Y cuando se escucha de verdad, el eco llega más lejos que el destinatario inicial.

De ahí que Ruta 10 se mantenga en la preferencia del público. No es solo una revista para personas mayores: es una conversación útil que la familia comparte. Un espacio donde la persona de la tercera edad encuentra respuestas, pero donde el nieto también aprende a mirarla de otra manera. Esa doble condición —espacio pensado para la tercera edad y espacio que la familia puede disfrutar por las temáticas que aborda— es quizá su mayor logro y explica por qué, cinco años después, sigue siendo una cita diaria en la televisión cubana.

La voz de quien lo vive

A sus 85 años, Miriam Socarrás es fundadora y forma parte del grupo de conductores del programa. Es una de esas personas que desmienten cualquier idea preconcebida sobre la edad. Actriz de amplia trayectoria en varios medios, llegó a la conducción de Ruta 10 con una naturalidad que se nota a simple vista: una amplia sonrisa, una dulzura que no se finge y una espontaneidad que la hacen cercana desde el primer minuto. Su carisma y lozanía se convierten en su mejor carta de presentación en pantalla.

Odalys la menciona entre los pocos que quedan de aquel arranque en el FOCSA, y ella misma forma parte del público meta para el que nació la revista: las personas de la tercera edad. Habla, por tanto, desde la experiencia de quien vive lo que cuenta. Para ella, aquel primer día tiene un color propio: el de la felicidad. Lo recuerda como un día muy feliz y, sobre todo, sorprendente. «No me asustó, aunque sí estuve nerviosa», confiesa. Cinco años después, esa mezcla de emoción y nervios sigue siendo parte de su rutina, pero ya con otra madurez.

Lo que más disfruta de estar frente a cámara es, precisamente, la libertad. «Disfruto a plenitud porque la dirección me permite ser Miriam y no me imponen formas de hablar. Ya me siento como en casa, con los nervios justos», dice. Esa confianza no solo habla de su crecimiento personal, sino también de un equipo que respeta el estilo de quienes ponen la cara al programa.

Cuando piensa en los próximos cinco años de Ruta 10, su deseo es claro: que el programa siga tocando temas diversos y variados, aunque algunos sean difíciles de tratar. El ahorro, por ejemplo. «Cuando sabemos que cada día todo sube de precio de forma inmerecida y que nadie puede ahorrar», explica. Y es que el público no se queda callado. «Por las calles nos dicen: “¡Oyeee!”, y cosas así. El público siempre es muy sincero. Pasan en moto y me han dicho: “Está bueno el tema, pero es imposible hacer eso”», cuenta, refiriéndose, en este caso, al tema de la economía en el hogar. Esa sinceridad de la gente en la calle es, quizá, la prueba más clara de que Ruta 10 conversa con su público, incluso fuera del estudio.

Dos miradas, una misma certeza

Odalys y Miriam no hablan desde el mismo lugar: una dirige y la otra conduce, pero ambas coinciden en lo esencial: Ruta 10 se sostiene porque escucha. La una lo dice con la claridad de quien planifica; la otra, con la sencillez de quien camina por la calle y recibe el saludo franco del público. Entre la responsabilidad de salir al aire cada día y la frescura de una sonrisa que no se ensaya, el programa ha encontrado su fórmula: ser útil sin dejar de ser cercano.

Y si algo confirman estos cinco años es que Ruta 10 tiene una ruta que no se desvía, una ruta que sigue teniendo un solo destino: el bienestar. Ese es el horizonte que comparten quienes la hacen posible, desde la dirección hasta el último técnico, desde los guionistas hasta quienes ponen la voz y el rostro. A todos ellos, a quienes han sido parte del equipo durante estos cinco años, tanto a los que pasaron como a los que siguen, va también este reconocimiento. Porque Ruta 10 es una conversación diaria con su gente, esa que empezó en una habitación del FOCSA y hoy sostiene, en vivo, el sueño de quienes la inventaron.