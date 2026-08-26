Santuario del Cobre recupera parte de su esplendor

Ya concluyen los trabajos de montaje de ángeles y vitrales, severamente dañados por la intensidad del huracán Melissa. (Fotos: Tomada de Sol de Cuba)

El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, recupera parte de su esplendor tras la culminación de un complejo proceso de restauración que devolvió a la iglesia los ángeles y vitrales dañados por el huracán Melissa en octubre pasado.

El Arzobispado de Santiago de Cuba informó, según la publicación Sol de Cuba, que las esculturas de mármol situadas en la entrada posterior fueron reinstaladas luego de un trabajo liderado por el escultor José Duverger Aliaga, graduado de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, con el apoyo de especialistas de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Una de las piezas sufrió graves daños durante el ciclón, con fragmentos desprendidos de las alas, manos, cabeza y cuerpo. Por esa razón fue trasladada a La Habana, donde se llevó a cabo su reconstrucción. «El ángel llegó hecho pedazos; solo conservaba la base», recordó Duverger, quien asumió el reto de recomponer una obra de aproximadamente 500 kilogramos y devolverle su integridad.

De manera paralela, el equipo de la Escuela Taller trabajó en la recuperación de los vitrales afectados. Algunos paños de vidrio, de hasta dos metros de altura, fueron reconstruidos «por imágenes», con el propósito de mantener la homogeneidad visual de la capilla mediante tonos similares a los originales.

El regreso de los ángeles y la instalación de los vitrales restaurados forman parte de un proceso más amplio de recuperación del Santuario, que también sufrió daños en cubiertas, puertas, ventanas y otros elementos patrimoniales.

La Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, vuelve a mostrar la luz que durante siglos ha acompañado a los devotos que llegan desde distintos puntos de la isla y del mundo.

El Santuario del Cobre, declarado Monumento Nacional en 2012, reafirma así su condición de espacio sagrado y símbolo de la identidad cultural y religiosa del pueblo cubano.