Sucursal Palmares Cienfuegos con diversas opciones recreativas y culturales para fin e inicio de año

La Sucursal Palmares Cienfuegos garantizará en sus instalaciones a las familias sureñas múltiples propuestas de disfrute para los días de fin de año, víspera al aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana.

Según afirmó a la Radio Juana María Jiménez Camacho, Jefa de Recreación de la entidad turística en el territorio, la programación recreativo-cultural está diseñada para las jornadas del 24, 25, 31 de diciembre y el propio primero de enero.

Prestarán servicios especiales con almuerzos, cenas amenizadas y espectáculos nocturnos con talentos artísticos, el Club Cienfuegos, La Punta, cabaret El Benny, el Costa Sur, Café Paulina, Pizza Piazza, el Parador de la Circunvalación y el Ranchón La Aguada.

Los artistas y agrupaciones confirmadas son el instrumentista guitarrista Alejandro Fajardo, los solistas Juan Raúl Mesa, Yohandry Puerta, Yixla Chavarry y Erisbel, los Moddys, la cantante Yaquelin y sus músicos acompañantes, Ana Ibis y su agrupación Son Stard, Yohandry y los saxofonistas Jacomino y Liuva Rosa.

Quienes decidan pasarla bien esos días de celebraciones en las instalaciones de Palmares en Cienfuegos y disfrutar de almuerzos y cenas tienen la posibilidad de hacer reservaciones con anterioridad en los lugares escogidos.