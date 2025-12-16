Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

Sucursal Palmares Cienfuegos con diversas opciones recreativas y culturales para fin e inicio de año

PorMarcia Silva Llano

Dic 16, 2025 #Cienfuegos, #Palmares

La Sucursal Palmares Cienfuegos garantizará en sus instalaciones a las familias sureñas múltiples propuestas de disfrute para los días de fin de año, víspera al aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana.

Según afirmó a la Radio Juana María Jiménez Camacho, Jefa de Recreación de la entidad turística en el territorio, la programación recreativo-cultural está diseñada para las jornadas del 24, 25, 31 de diciembre y el propio primero de enero.

Prestarán servicios especiales con almuerzos, cenas amenizadas y espectáculos nocturnos con talentos artísticos, el Club Cienfuegos, La Punta, cabaret El Benny, el Costa Sur, Café Paulina, Pizza Piazza, el Parador de la Circunvalación y el Ranchón La Aguada.

Los artistas y agrupaciones confirmadas son el instrumentista guitarrista Alejandro Fajardo, los solistas Juan Raúl Mesa, Yohandry Puerta, Yixla Chavarry y Erisbel, los Moddys, la cantante Yaquelin y sus músicos acompañantes, Ana Ibis y su agrupación Son Stard, Yohandry y los saxofonistas Jacomino y Liuva Rosa.

Quienes decidan pasarla bien esos días de celebraciones en las instalaciones de Palmares en Cienfuegos y disfrutar de almuerzos y cenas tienen la posibilidad de hacer reservaciones con anterioridad en los lugares escogidos.

Por Marcia Silva Llano

Licenciada en Filología. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

Entrada relacionada

Cienfuegos

Fiscalía Provincial de Cienfuegos refuerza enfrentamiento a uso y tráfico ilícito de drogas

Dic 16, 2025 Geysi Rosell Cuellar
Cienfuegos Cuba Deportes

Cuba anuncia los deportistas más destacados en 2025

Dic 16, 2025 Jit Deportes
Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ Suenan los últimos campanazos en la Serie 64

Dic 16, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión