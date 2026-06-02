“La pelota no se mancha”, cobertura especial de teleSUR de la Copa Mundial de Fútbol 2026

La multiplataforma informativa teleSUR anunció el lanzamiento de su cobertura especial hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 bajo el lema “La pelota no se mancha”, inspirado en la emblemática frase del astro exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, quien afirmó: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le queda la menor duda a nadie. La pelota no se mancha”.

La cobertura del Mundial FIFA 2026 se desplegará en televisión internacional, plataformas digitales y redes sociales, con contenidos en español, inglés y portugués. La iniciativa forma parte de un proyecto editorial integral que busca posicionar al canal como referente en la narración alternativa del evento deportivo más relevante del planeta.

De acuerdo con la presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, informó que el equipo estará conformado por profesionales de todo el continente y que la cobertura tendrá como punto central de transmisión México, con corresponsales en ciudades clave como Nueva York y Toronto. Este despliegue responde a la necesidad de cubrir un torneo que se desarrollará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Villegas destacó que “la pelota no se mancha” funciona como eje conceptual en un contexto donde el fútbol enfrenta presiones externas. “En un momento en el que el fútbol está más permeado, intentan ensuciarlo de una manera muy fuerte, con otras lógicas, pero el fútbol resiste porque es un hecho cultural de enorme importancia”, señaló.

Producción audiovisual inspirada en Maradona

El lanzamiento de la cobertura incluye una pieza audiovisual que remite al legado de Maradona, con producción general a cargo de Mateo Grille. La propuesta busca recuperar el significado simbólico del fútbol como espacio de identidad, comunidad y resistencia cultural.

El videoclip incorpora la canción interpretada por La Gran Muñeca, una murga uruguaya fundada en 1921, reconocida por su vínculo con la cultura popular y el carnaval. La composición musical fue producida por Agustín Amuedo, con arreglos corales y participación de Germán Pirri en la coproducción y el bajo.

teleSUR contó con la participación del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, en varios programas deportivos. «De Zurda» con Víctor Hugo Morales se convirtió en un espacio memorable de reflexión política, social y futbolística. pic.twitter.com/smiSHKx24F — teleSUR TV (@teleSURtv) July 22, 2025

A nivel instrumental, se sumaron Poly Rodríguez en guitarras y los percusionistas Franco Perdomo, Martín Alaniz y Hernán Berriel. La dirección audiovisual estuvo a cargo de Manuel Fernández Ceballo, con participación de Santiago Vivacqua en producción y cámara.

El rodaje se realizó en dos locaciones de Montevideo: el Estudio Vivace, ubicado en el Palacio Salvo, y el Club Estrella del Sur, espacio representativo del fútbol de barrio. Ambos escenarios refuerzan el enfoque territorial y comunitario del proyecto, evitando artificios y priorizando la autenticidad.

La murga como expresión del fútbol popular

La participación de La Gran Muñeca aporta una dimensión cultural clave a la cobertura. El integrante Daniel Mega explicó que la intención fue trasladar el sentido de la frase de Maradona a la letra de la canción: “Por más que haya muchas cosas negativas atrás, lo esencial, la pelota, no se va a manchar”.

Mega agregó que el mensaje busca resaltar la esencia del juego frente a su creciente comercialización: “Preferimos honrar la esencia del juego, que es la pelota”.

Presentación en el Programa Agenda Abierta de la Cobertura al Mundial de Futbol » La Pelota no se Mancha». Foto: teleSUR.

El coro estuvo integrado por Agustín Amuedo, Gonzalo Imbert, Rodrigo Poloni, Nicolás Grandal, Mathias Ferro, Daniel Mega, Guillermo Capo y Fabricio Ramírez. La propuesta musical combina géneros como chacarera, tango, milonga y candombe, configurando una identidad sonora latinoamericana.

Amuedo señaló que la canción articula distintos ritmos como “una alquimia sonora, rítmica y energética” necesaria para un evento de alcance mundial. Esta fusión busca representar la diversidad cultural de América Latina dentro del contexto futbolístico.

Continuidad histórica entre teleSUR y el fútbol

No es la primera vez que teleSUR vincula el fútbol con una narrativa política y cultural. En 2015, La Gran Muñeca participó en un homenaje al programa “De Zurda”, conducido por Maradona y Víctor Hugo Morales durante dos Copas del Mundo.

#ENVIDEO | Te invitamos a escuchar y a vivir la emoción del fútbol con la canción oficial de #TeleSUR, “La pelota no se mancha” a través de nuestras pantallas y plataformas digitales. Comenta, comparte, y vive el mundial con teleSUR. Dale al botón del audio, graba tu versión y… pic.twitter.com/lniEx7Ls0q — teleSUR TV (@teleSURtv) May 25, 2026

El nuevo videoclip retoma esa línea editorial, destacando la emoción, la memoria colectiva y la amistad entre los pueblos, elementos que teleSUR considera centrales en la construcción de su relato informativo.

Innovación en formatos y enfoque editorial

La cobertura del Mundial 2026 incluirá formatos innovadores, entre ellos podcasts especializados. Uno de los proyectos destacados será un espacio conducido por cuatro periodistas y relatoras femeninas, bajo el título “La cancha es nuestra”.

La presentadora de teleSUR, Marina Aguirre explicó que el programa busca abordar el fútbol desde múltiples dimensiones: estadísticas, análisis táctico, técnico y social. “La mujer siempre ha estado relegada no solo en la cancha, también en la cobertura”, indicó.

Este enfoque responde a una estrategia editorial que busca ampliar la representación en el periodismo deportivo y visibilizar nuevas voces dentro del análisis futbolístico.

Por su parte, el presentador Enrique Guevara afirmó que teleSUR cubrirá el torneo “de una manera distinta”, incluso sin contar con derechos de transmisión directa. “A través de un gran equipo se puede llevar a toda la audiencia lo que será minuto a minuto los partidos”, sostuvo.

Contexto geopolítico del Mundial 2026. México como eje estratégico

La cobertura también incorporará el análisis del contexto internacional en el que se desarrollará el torneo. En este sentido, Villegas comentó al programa Agenda Abierta que el torneo atraviesa por «conflictos muy complejos en un mundo muy distópico y eso no va a estar alejado de nuestra cobertura”, afirmó. Este enfoque busca ofrecer una visión integral del evento, combinando información deportiva con elementos de análisis político y social.

La elección de México como sede principal de transmisión no responde únicamente a criterios logísticos. Villegas explicó que el país representa un punto clave en términos de integración regional y soberanía. “La sede central en México no es solo una cuestión logística, es también aprovechar para demostrar ese enorme país, hoy clave en la unión, integración , en la idea fuerza de la independencia, de la soberanía”, señaló.

Asimismo, destacó que tanto México como Venezuela están gobernados por mujeres, lo que refuerza el enfoque de inclusión en la cobertura, especialmente en proyectos como el podcast liderado por periodistas femeninas.

“Hay que ser pioneras, las mujeres están jugando un muy buen futbol, pero no tienen la misma difusión que el futbol masculino, así que nos interesaba plantar bandera…”, señaló Villegas.

Un Mundial ampliado y sin precedentes

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 que dará inicio el 11 de junio al 19 de julio, marcará un hito en la historia del torneo al contar con 48 selecciones participantes, un calendario de más de 100 partidos y tres países anfitriones. A menos de 20 días del inicio del evento, teleSUR intensifica su preparación para ofrecer una cobertura que combine información, análisis y entretenimiento con contenido contextualizado.

Villegas subrayó que el objetivo es evitar un enfoque superficial: “Apostamos una información que permita a nuestros usuarios tener una compresión del hecho que estamos informando, entregar entretenimiento, no un entretenimiento vacío, que también invite a comprender lo que sucede en un mundo como el que vivimos y prepara un evento de esta naturaleza” .

En este Mundial de Fútbol 2026 teleSUR enciende los motores y realiza un despliegue de especialistas en el ámbito deportivo. Todo lo que necesitas saber de la Copa, lo encuentras en las pantallas de teleSUR. https://t.co/AHjvz9bz5q — teleSUR TV (@teleSURtv) May 25, 2026

La propuesta de teleSUR se articula en torno a la idea de que el fútbol trasciende lo deportivo y constituye un fenómeno cultural global. La frase de Maradona funciona como símbolo de esa perspectiva.

Daniel Mega recordó que la pelota representa un elemento de unión: “Era la que nos conectaba a todos en el grupo de amigos”. Esta visión refuerza la narrativa de que el fútbol mantiene su esencia a pesar de su creciente mercantilización.

La canción y el videoclip buscan recuperar esa dimensión simbólica, destacando valores como la amistad, la identidad y la memoria colectiva.