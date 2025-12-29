La Televisión Cubana sigue creando

José Carlos Zaragoza Suarez, Director General de la Televisión Cubana, señaló que este medio sigue creando, sigue produciendo novelas que capturan nuestros dramas y amores, a pesar del complejo escenario socio-económico del país.

en el acto del Instituto de Comunicación Social por el 67 aniversario de la Revolución.

A continuación el texto íntegro.

Estimados colegas, compañeros todos:

Cuando restan apenas seis días para que concluya el año 2025 y arribemos a un nuevo aniversario de la Revolución, los trabajadores del Instituto de Información y Comunicación Social, la Radio y la Televisión cubanas nos reunimos no solo para celebrar el acontecimiento histórico que cambió para siempre el destino de esta nación, sino también 67 años de ser el espejo público que, desde entonces, ha tenido la honrosa misión de contar, defender y proyectar la épica de la gesta revolucionaria.

En un mundo donde la comunicación es un campo de batalla, donde se libra una guerra simbólica feroz por los relatos, los trabajadores de la Radio y la Televisión hemos estado en la primera línea de la trinchera cultural, resistiendo el bloqueo tecnológico, la saturación de contenidos foráneos y las campañas de desinformación. Y lo hemos hecho no solo defendiendo una postura política, sino algo más profundo: el derecho de Cuba a contarse a sí misma.

Concluye un año de múltiples complejidades en el orden social, político y económico, que nos ha obligado a solventar problemas con ingenio, a crear maravillas con muy poco y, no pocas veces, a asumir la incomprensión ante nuestras limitaciones. Pero en cada programa que sale al aire, en cada noticia que se verifica, en cada serie o novela radial y televisiva que refleja un pedazo de nuestra alma nacional, hay un acto de soberanía y de amor.

A pesar de ese cerco deliberado y cruel que constituye el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y que impacta inobjetablemente en nuestra cotidianidad, la Radio Cubana sigue informando, acompañando y educando. Sigue siendo la compañera inseparable en jornadas de apagones y huracanes.

La Televisión Cubana sigue creando, sigue produciendo novelas que capturan nuestros dramas y amores, como es el caso del colectivo de trabajadores y artistas de la Casa Productora de Telenovelas que hoy nos acoge y que tanto esfuerzo realiza por entregar al pueblo ese producto ya imprescindible en nuestras pantallas, así como programas para niños que alimentan la fantasía, noticieros que buscan la verdad y espacios culturales que defienden lo mejor de nuestro patrimonio y tradiciones.

Mantener la calidad, la esencia de nuestro hacer, en medio de semejantes limitaciones materiales, no es solo un mérito profesional: es un acto de patriotismo cotidiano.

El bloqueo quiere asfixiarnos, quiere apagar nuestras cámaras y silenciar nuestros micrófonos. Pero hoy, aquí, en vísperas de la celebración de una de las más importantes fechas patrias y a pocas horas de iniciar el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, les decimos con toda certeza: ¡no lo han logrado! ¡No lo lograrán!

Para la Radio y la Televisión cubanas, la celebración de este 67 aniversario es también la cámara y el micrófono que muestran el avance de una obra en construcción, es el guion que imagina un futuro mejor, es la noticia que denuncia un problema para superarlo, es la telenovela que habla del amor y la esperanza.

Se acumulan ya 103 años de Radio cubana y 75 años de Televisión.

Pasamos del blanco y negro al color, de la señal analógica a la digital, del estudio único a la producción multimedial, pero hay algo que no ha cambiado en poco más de tres décadas y que la Revolución consolidó como principio: la certeza de que el espectro radioeléctrico cubano es un patrimonio público y que lo que emana por él debe dignificar, educar y acompañar a nuestro pueblo.

Que este 67 aniversario nos convoque a crecer y a continuar resistiendo creativamente, con la certeza de que la Revolución cuenta con nosotros como fieles soldados para seguir escribiendo, con imágenes y sonidos, la epopeya de Cuba.

¡Feliz 67 aniversario!

¡Que vivan los trabajadores que hacen posible este milagro cotidiano!

¡Viva Cuba Libre!

¡Viva la Revolución cubana!

¡Patria o muerte! ¡Venceremos!