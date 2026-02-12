Este 12 de febrero se cumplen 136 años de la inauguración del teatro Tomás Terry, Monumento Nacional, situado en áreas del parque José Martí de la ciudad de Cienfuegos.

Miguel Cañellas, director del coliseo donde han actuado figuras cimeras de la cultura mundial, informa que para esta celebración cuenta con la presencia de la compañía teatral suizo belga Andrayas.

«Gracias a la colaboración del Consejo Nacional y al Consejo Provincial de las Artes Escénicas tenemos la oportunidad de recibir en esta fecha una compañía de teatro muy interesante son solo. dos actores pero que se desdoblan y que logran hacer del teatro un gran espectáculo. Se han estado presentando en lugares como.la escuela primaria Guerrillero Heroico y el Hospital Pediátrico. Estarán en el Terry este jueves 12 a las dos de la tarde en el Ateneo y el viernes a la misma hora».

Las limitaciones actuales con combustibles y cortes de energía eléctrica no han impedido el cierre de otros escenarios del Terry. En uno de los más elegantes y eclécticos edificios de Cienfuegos buscan alternativas para el funcionamiento de la sala Ateneo y del café teatro.

«Y ese café es un espacio comunitario, se ha abierto también como un espacio de interacción, forma parte de un proyecto de desarrollo local que tiene el Terry pero también tenemos en las mañanas actuaciones gratis para la población.».

«Los sábados a las diez de la mañana está dual Así Son y los domingos una peña que viene haciendo la actriz Geysi Rojas dedicada a Arquímedes Pous, un homenaje permanente desde hace ya cuatro años en el único lugar donde hay un busto de un actor en Cuba que es el café teatro Terry y es precisamente el busto de Arquímedes Pous».

El «Terry» es promotor de eventos como el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar y el del Monólogo Latinoamericano.