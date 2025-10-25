Torneo Clausura ⚽️ Santiago de Cuba toma la punta

Comisión Nacional determinó detener el Torneo debido al inminente paso de ‘Melissa’ por el oriente cubano

Santiago de Cuba tomó la punta del Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol al empatar a 3-3 con Guantánamo y se convirtió en el primer equipo en llegar a cuatro puntos.

El partido entre ambas escuadras resultó reñido a pesar de que los Diablos Rojos ganaban 2-0 al 33′ con el gol de Pedro Bryan Ortiz en ese minuto, que se sumaba al de Osniel Serret a la media hora.

Solo un minuto después llegó el descuento para los guantanameros con el primero de los dos goles de Randy Valier y así fueron al descanso con marcador de 2-1.

Apenas comenzar la segunda mitad, justo al 46′, el refuerzo avileño de los Titanes del Guaso, Asmel Núñez, empató las acciones.

Brayhan David Salomón volvió a poner en ventaja a los santiagueros al 52′, pero el experimentado Randy Valier empató nuevamente al 59′ desde el punto penal.

El resultado final coloca a ambos equipos como los únicos invictos del evento, pero con realidades muy distintas. Los indómitos marchan líderes con cuatro puntos y los más orientales quintos con dos.

Caen los Marineros

La Habana anotó su primera victoria con pizarra de 4-2 sobre los Marineros de Cienfuegos, apoyada en una copiosa ofensiva que exhibió contundencia.

Rey Alejando Antúnez (18′); Daniel Marín (39′); Andy Rodríguez (78′) y Yohandir Puga 90’+4′, quien llegó a 117 dianas en clásicos nacionales, colaboraron en la victoria.

Por los actuales campeones nacionales anotaron Dorgys Rajadel (79′) y Roberto Carlos Torres (90’+2′), aunque no pudieron evitar que su equipo cayera por primera vez.

Los tuneros se recuperaron de la derrota a manos de los Marineros en la primera fecha y vencieron a Villa Clara dos goles por uno.

El doblete de Darío Pons (8′ y 31′) les dio sus primeros tres primeros puntos, y a pesar de que Iván Águila descontó de penal al 81′ para el Expreso del Centro, eso sólo sirvió para evitar la derrota, aunque ahora se encuentran en el último lugar de la tabla con un punto.

La Habana, Cienfuegos y Las Tunas ocupan los puestos del segundo al cuarto con tres unidades cada uno de un recién iniciado certamen que tiene por sede el estadio Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, en este primer segmento.

Melissa detiene el Torneo Clausura de fútbol

Y de última hora trascendió que la Comisión Nacional de Fútbol de Cuba determinó detener el Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional debido al inminente paso de la tormenta tropical Melissa por el oriente del país.

Debido a que la primera fase de esa competición se realiza en Santiago de Cuba, las autoridades de la disciplina han determinado paralizar su realización luego de dos fechas.

En la nota emitida, el ente organizador otorga máxima importancia a prepararse para el evento meteorológico y prioriza la integridad de los involucrados.

Por su importancia la reproducimos a continuación:

La Comisión Nacional de Fútbol de Cuba informa a la afición, equipos, cuerpos técnicos, atletas y al público en general que, debido al inminente paso de la tormenta tropical Melissa, se ha decidido la suspensión temporal del Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol.

Esta medida se toma ante los pronósticos meteorológicos que indican que el fenómeno climático afectará con intensidad a la región oriental del país.

Dado que la presente fase del torneo se está disputando en la ciudad de Santiago de Cuba, ubicada en esta zona, la prioridad absoluta de esta institución es garantizar la seguridad de todos los involucrados.

El Torneo Clausura lleva disputadas dos jornadas con normalidad, sin embargo, en estos momentos lo primordial es que la comunidad futbolística y la población en general puedan dedicarse por completo a los preparativos para enfrentar este evento meteorológico.

La integridad física de nuestros atletas, cuerpos técnicos y personal de apoyo es un principio irrenunciable.

Una vez que las condiciones lo permitan y las autoridades competentes determinen que existe la seguridad necesaria, se anunciará la fecha para la reanudación del campeonato, con las modificaciones que puedan derivar del inconveniente.

La Comisión Nacional agradece la comprensión de todos y hace un llamado a la responsabilidad y a seguir las orientaciones de la Defensa Civil.