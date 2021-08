Trazar coordenadas por la vida: empatía en tiempos de COVID-19

Tiempos de enfermedad y muerte acechan nuestras cercanías. Las cifras no son estadísticas lejanas, las pérdidas tienen nombres conocidos.

Puedes descubrirte enjugándote lágrimas por el vecino del saludo cordial, y en tu mente te construyes el rostro de los niños de tres y doce años que ya no están; o del padre que no cargará a sus nietos, del joven ausente que no conocerá a sus hijos, o el suspiro ahogado del abuelo al que se le escapa la última década de vida en menos de una semana.

Los datos, no son simples números, tienen rostros que irrumpen en las redes sociales en la calidez de las despedidas póstumas, y también tras el reclamo por lo mal hecho. Mientras, el dolor se despierta cada mañana en los corazones, y se asoman con ímpetu los vacíos y las tristezas.

A pesar de la confinada incertidumbre que te roba el desasosiego por el mañana, también buenas vibras regeneran el entorno. Entonces cobra sentido, aquella frase del filósofo Viktor Frankl que proclamada como sabiduría definitiva afirmaba que; el amor es el fin último y la meta más alta a la que puede aspirar el hombre, y que la salvación del hombre es a través del amor y en el amor.

Tras esos empeños, empatía y sensibilidad reaparecen como invocaciones para derrotar los malos hechizos, las iniciativas en Cienfuegos ya desandan los barrios. Múltiples proyectos culturales se suman tras la aspiración de lo útil, cultivar la empatía en tiempos de desvelo, en tiempos donde lo importante es ayudar. Mapas para encontrar luces… Desde comunidades como Pastorita, Pueblo Griffo, Junco Sur se recolectan artículos de primera necesidad y alimentos.

Voces entrecortadas narran desde las redes sociales cómo asisten hacia los mismísimos centros de salud, para hacer llegar donativos que puedan paliar un poco la circunstancia. No importa si incluso, se entrega un poco de aceite, un jabón, una pasta dental, significa que ese poco llegará a las manos de quienes asisten enfermos, o quienes lo están.

De la mano de Santiago Hermes y Mary Cid, líderes del proyecto comunitario “Trazos Libres” se recolectan donativos en el Consejo Popular “La Gloria”.

“Sentimos la necesidad de hacer algo, nos duelen tantos afectados. Muchos jóvenes ansiosos por colaborar en este empeño, son ellos los verdaderos protagonistas. Hemos perdido personas queridas, vecinos, amigos en estado grave, es muy doloroso, y las cifras se multiplican. La idea inicial consiste en apoyar a las propias personas de la comunidad que están enfermas o con familiares enfermos, y también donar a centros de salud y de aislamiento, en la medida de las colaboraciones, siempre con transparencia. La respuesta ha sido muy positiva, incluso de los propios transeúntes que pasan y perciben nuestra iniciativa”, explicó el artista cienfueguero Santiago Hermes.

Abrakadabra, grupo de Teatro Infantil de Cienfuegos también se ha sumado a las iniciativas para compendiar esperanzas en medio de tanta tristeza. Hacia los niños, un grupo vulnerable a la enfermedad, llegarán los recursos.

“Sabemos que las cosas no nos sobran, pero también sabemos que la solidaridad es compartir lo que tenemos”, afirmaba su líder como parte de la declaración del grupo en estas circunstancias. Desde el arte, también se generan las vibras sanadoras.

Ambos proyectos potencian la valía de las artes plásticas para establecer vínculos de afectos hacia quienes luchan contra la Covid-19 en un centro de salud.

“En el segundo día de donativos, decidimos confeccionar un mural para dejar mensajes de aliento y apoyo a nuestros trabajadores de la Salud, en especial a todo el personal de Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, un pequeño gesto para esos héroes que hacen hasta lo imposible por preservar la salud”, agregó el principal protagonista del proyecto “Trazos Libres”.

La convocatoria desde Abrakadabra también pondera la capacidad del arte para comunicar afectos, “insistimos en que los niños entreguen sus iniciativas en solidaridad, porque dibujos, postales, o cualquier otra idea que contribuya a la alegría siempre resultará importante”, destacó Llanes.

Buenos emprendimientos se diseminan por el territorio, y también contagian de esperanza. Otros deciden regalar medicamentos desde sus perfiles en redes sociales, y se contraponen al espíritu de lucro que trafica también con la vida en estos tiempos de pandemia.

Atisbos de luz y humanismo también circulan por estos tiempos de malas noticias, fake news, decepciones, y tristes acontecimientos. Solo el amor, nos salvará del maleficio, pero solo si comprendemos el concepto de amor desde el sentir de un médico por su aquejado paciente, o el de un directivo por su pueblo, como también desde el prójimo por su igual. Solo así la fraternidad, y el empeño trascenderán las sombras en nuestras vidas.

Por: Adriana Peña Barbieri / Radio Ciudad del Mar