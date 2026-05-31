Este 1 de junio, el pueblo cienfueguero alzará su voz en respaldo a Raúl y la Revolución

El pueblo de Cienfuegos se reunirá este lunes primero de junio, a las 7:00 a.m., frente a la escuela secundaria básica urbana Cinco de Septiembre, en áreas del parque José Martí, para en tribuna antiimperialista, rechazar la injusta acusación contra el General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, y denunciar el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, afirmó en el programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar que la cita constituirá un espacio «para alzar nuestra voz en contra del cerco petrolero que pretende asfixiar la economía y ratificar el compromiso de defender la Patria».

El dirigente recordó que la jornada evocará el histórico discurso de Fidel Castro del siete de junio de 1960, cuando añadió a la consigna “Patria o Muerte” la frase: “¡Venceremos!”.

«Y han dicho ¡Patria o Muerte!, porque esa es la consigna de cada cubano. Para cada uno de nosotros, individualmente, la consigna es: ¡Patria o Muerte!, pero para el pueblo, que a la larga saldrá victorioso, la consigna es: ¡Venceremos!» Fidel Castro

La convocatoria resalta también las palabras de Fidel, quien en la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, en 1999, expresó que «Cienfuegos nunca le ha fallado a la Revolución«.

En todo el país se realizan actos similares como respuesta al incremento de las acciones hostiles de la Casa Blanca para provocar una agresión militar contra la isla caribeña.

El gobierno de Cuba calificó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro como una «canalla» maniobra política, sin ningún fundamento legal.