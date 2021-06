UEB Camiones Cienfuegos: Un viaje a la eficiencia

Más allá del cambio de resoluciones, la Tarea Ordenamiento ha devenido acicate para los obreros y directivos de la UEB Camiones Cienfuegos, pertenecientes a la Empresa Emcarga.

Su director, Carlos Requejo Bravo, ofrece pormenores: “(…) logramos utilidades de cerca de siete millones en el primer trimestre. Hasta 10 mil pesos percibieron algunos choferes por este concepto”.

Y visto así, parecería cuestión de magia u otros artilugios; sin embargo, el propio directivo tiene la clave: “para poder ser rentables hemos definido varias estrategias; por ejemplo, estudiamos la utilización de la grúa de la base para prestar auxilio a otros organismos. Trabajamos en un proyecto con una entidad española para la entrega de paquetería para la captación del CL (coeficiente de divisas) tan necesario para comprar neumáticos y baterías.

“Analizamos la posibilidad de arrendar la ponchera nuestra y brindar servicio de lavado y engrase a los medios de la provincia; todo esto con el fin de buscar utilidades para el beneficio del colectivo.

“El salario medio ha tenido un comportamiento favorable, alrededor de los 3 mil 700 pesos; los camioneros han estado cerca de los 4 mil 400”.

El comedor obrero también funciona bajo las nuevas modalidades y según refiere Requejo Bravo, “al inicio fue un poco difícil, pero no hemos tenido pérdidas. Se cobran los 18 pesos estipulados y se reconoce la calidad de la alimentación, aunque han disminuido los niveles de concurrencia”.

No escapa al ordenamiento el uso del combustible. No obstante disponer de las asignaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social de asumir transportaciones de todo tipo, “tenemos instalado el sistema de GPS y operamos por ahí, lo cual permite determinar si ha existido alguna dificultad en el cumplimiento de las rutas y las paradas previstas. De igual modo procuramos no viajar sin cargas, una de nuestras principales metas, además de aprovechar al máximo la capacidad instalada.

Tampoco pierden de vista el índice de consumo, es decir los kilómetros recorridos por cada litro de combustible. “Nos fijamos mucho en cuántos ingresos tenemos por litro, un indicador con un comportamiento adecuado”, asegura el director de la UEB Camiones Cienfuegos.

Por las carreteras de Cuba andan los trabajadores de Emcarga en la región centrosureña, lo hacen a sabiendas de que es un viaje hacia la eficiencia.

Por: Tay Beatriz Toscano Jerez / 5 de Septiembre Digital