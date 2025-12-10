Unidad No. 4 de la CTE Cienfuegos sincronizará el próximo lunes

Avanzan los trabajos de la fase final del mantenimiento capital a la Unidad número 4 de la central termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, bloque de 158 MW cuya sincronización al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) está prevista para el próximo lunes 15 de diciembre.

En esas labores participan brigadas especializadas de la Empresa de Mantenimientos a Centrales Eléctricas (EMCE), de la Unión Eléctrica y de la propia entidad cienfueguera, fuerzas encargadas de la puesta a punto de los sistemas de esta unidad de tecnología japonesa, fuera de servicio desde la desconexión que sufriera el SEN el 18 de octubre de 2024.

La confirmación la ofreció en su perfil en Facebook el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Armando Carranza Valladares, quien comentó: «En el Bloque 4 continúan avanzando con éxito los pasos para su puesta en marcha y se ratifica el compromiso de sincronizarlo el próximo 15 de diciembre (…) 316 MW estables para el SEN en saludo al 130 aniversario de la victoria mambisa en la Batalla de Mal Tiempo».

En contexto

Para ubicar al lector en contexto, la referencia de Carranza Valladares tiene lugar a propósito de una visita que realizara a esa central, cuyos trabajadores ostentan por más de cuatro décadas de forma consecutiva la condición de Colectivo Vanguardia Nacional del Ministerio de Energía y Minas.

El encuentro en la «Carlos Manuel de Céspedes» tuvo lugar al atardecer del martes, durante el inicio de la puesta en marcha de la Unidad No. 3, felizmente sincronizada al SEN a las 3:15 am. de esta última madrugada.

Después de su mantenimiento capital concluido en abril, y hasta la fecha, este bloque ha mantenido una disponibilidad superior al 95 por ciento de su potencial de generación.

La CTE de Cienfuegos —ubicada en el centro sur de Cuba— contribuye de manera significativa a la estabilidad del SEN. Al mismo tiempo regula la frecuencia secundaria del sistema, siempre con alta eficiencia.