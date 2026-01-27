¿Qué es el virus Nipah? La OMS está en alerta por un riesgo de pandemia similar a la de la covid

El recuerdo de la pandemia por el covid está todavía en la mente de los españoles pese a que este mes de marzo se cumplen ya seis años desde que se decretara el confinamiento. El coronavirus provocó miles de muertes y un cambio radical en el estilo de vida durante un tiempo debido a las medidas de seguridad para evitar los contagios. Las mascarillas, la distancia de seguridad y la prohibición de salir o reunirse durante un tiempo marcó la vida de los españoles.

Fue un caso muy extremo y sin precedentes en las últimas décadas, pero el miedo a una nueva pandemia vuelve a reaparecer tras conocerse varios casos del virus Nipah en la India . Varios casos en la zona de Bengala Occidental, una zona cerca de Calcuta, una de las ciudades más pobladas del país. Han saltado las alarmas después de conocerse tres nuevos casos que afectan a un médico, una enfermera y un miembro del personal sanitario.

Dos enfermeras, un hombre y una mujer, ya habían dado positivo anteriormente y el secretario principal del Departamento de Salud y Familia, Narayan Swaroop Nigan ha confirmado que una de las dos enfermeras se encuentra en estado crítico. Este virus está en la lista de enfermedades prioritarias del plan de investigación y desarrollo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar que se extienda a nivel global.

¿Qué es el virus Nipah?

El virus de Nipah es un virus zoonótico. La OMS explica que principalmente se transmite de animales a personas, y en ocasiones también de persona a persona y mediante comida contaminada. La infección humana por el virus de Nipah tiene manifestaciones clínicas diversas, que van de la infección asintomática (subclínica) a la infección respiratoria aguda y la encefalitis letal. Además, la tasa de letalidad se estima que varía entre el 40% y el 75% de los casos. Esta tasa puede variar según el brote, dependiendo de las capacidades para la vigilancia epidemiológica y la gestión clínica.

Virus NipahCanva

Los síntomas van desde insuficiencia respiratoria grave, encefalitis y coma. Los brotes se están dando en Asia y se han tomado medidas como el aislamiento de posibles contactos, cierre de escuelas, campañas de higiene y rastreo del origen del brote para evitar que se convierta en algo general. Este virus se transmite mediante los murciélagos, pero también mediante otros animales como los cerdos e incluso puede estar en la comida contaminada.

Una enfermedad sin cura

El nivel de alerta no es máximo, pero se acentúa porque a día de hoy este virus de alta letalidad no tiene ningún tratamiento aprobado. Existe una vacuna experimental, desarrollada por la Universidad de Oxford y basada en la plataforma de la vacuna contra COVID-19, pero está en fase I de ensayos humanos. También están apareciendo otras medidas terapéuticas frente al Nipah y su pariente Hendra mediante nanocuerpos derivados de alpacas que muestran resultados prometedores en estudios preclínicos, pero todavía no hay nada aprobado contra esta esta enfermedad.

Virus NipahT. GallardoLa Razón

Esta enfermedad no es nueva

La OMS señala que el virus Nipah se reconoció por primera vez en 1999 en Malasia durante un brote entre criadores de cerdos. Desde 1999 no se han notificado nuevos brotes en la zona, pero sí en otras. En Bangladesh se reconoció por primera vez en 2001, y el país ha sufrido brotes casi anuales desde entonces. La enfermedad también se ha identificado periódicamente en el este de la India. Precisamente en esta zona es en la que han saltado las alarmas por los últimos casos.