Voly cienfueguero a Panamericanos Junior

Hoy Cienfuegos cuenta con cuatro atletas en las selecciones nacionales. Sin lugar a dudas, el mayor exponente es Miguel Ángel López, convertido en estrella del reconocido club brasileño Sada Cruzeiro. A él se suman José Carlos Romero, Gustavo Yoel Bolaños y Dayana Martínez.

Tanto José Carlos como Gustavo Yoel tienen ante sí un nuevo y cercano compromiso, pues ambos forman parte de la preselección cubana de la cual saldrá el equipo que representará a nuestro país en los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud.

“Se siente bien. Primeramente, porque los Juegos Panamericanos Juveniles tienen alto nivel, ya que reúnen a muchos equipos de distintos deportes. Nuestro primer objetivo es clasificar, y luego luchar por la medalla de oro. Ya en copas panamericanas lo hemos logrado y esperamos mantener la supremacía en el área”, comenta Romero.

Por su parte, Gustavo confiesa: “Para mí es una noticia muy buena representar a mi país en estos Juegos. Todo este tiempo de Covid me he estado preparando fuerte, nunca he dejado de entrenar, y lo recibo con los brazos abiertos”.

José Carlos aclara que: “prácticamente somos una familia. Venimos juntos desde la base, desde la Eide, y subimos juntos al equipo nacional”. Mientras, Yoel reconoce la importancia de contar con el primero. “Es muy bueno, porque él me transmite sus experiencias tanto a mí como a los demás miembros del equipo, algo fundamental para la salud de nosotros como atletas”.

En el caso de Romero, acaba de regresar de Europa, donde cumple contrato con la Liga Francesa de la disciplina, aunque es posible que en lo adelante lo veamos en otra nación del viejo continente.

“Representó mucho desarrollo, mucha vista, entrenamiento, maña de juego. Todo ello ha venido a enriquecer mi arsenal de voleibolista. Esas experiencias puedo ahora transmitirlas a mis compañeros.

“En realidad la Liga Francesa desea que siga jugando allí, pero me desempeño como segundo opuesto, y lógicamente quiero desarrollarme y lograr la titularidad. Me han llegado propuestas de Alemania y España, y es muy probable que decida por ese último país. Se trata de un club que es dirigido por el técnico que tuve en la Liga Argentina, y en el cual también milita el pasador con el que compartí cancha en aquella ocasión”.

Ambos atletas confían en el futuro del voleibol cubano, deporte que durante años permaneció en la élite mundial de ambos sexos.

“Poco a poco vamos volviendo a la senda del triunfo, dice Gustavo. Hoy existen muchos jugadores contratados en el exterior y ello, sin dudas, eleva el nivel de nuestras selecciones”.

José Carlos agrega que “el sexo femenino va algo más lento, pero también ha comenzado a insertar atletas en algunas ligas. Confío plenamente en el renacer de nuestro deporte. En el caso de nosotros, tuvimos la clasificación olímpica ahí, a un tilín. Lamentablemente se nos escapó, pero hay mucho futuro en el equipo”.

También optimistas son las metas de la disciplina en nuestro territorio, cuna de destacados voleibolistas.

“Yo digo que sí, hay muy buen trabajo en la base, muy buenos entrenadores. Estuve cinco años en la Eide y me prepararon muy bien. Gracias a eso llegué el equipo nacional y he podido mantenerme allí. Ahora en tiempos de pandemia he tenido la oportunidad de entrenar con los muchachos de la escuela y aprecio mucho talento. Cienfuegos puede volver a los planos estelares, estoy seguro”, comenta Bolaños.