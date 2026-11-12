Yanela de la Rosa, dama de nuestras mañanas informativas

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Como conductora de la revista informativa Buenos Días, Yanela de la Rosa ha tenido la oportunidad de ampliar su desarrollo profesional y acercarse a nuevos códigos del lenguaje audiovisual, en los que se combinan términos digitales y expresiones visuales que marcan las tendencias de la comunicación actual.

Yanela de la Rosa se caracteriza por un estilo de locución y conducción que, paulatinamente, ha sentado pautas en el universo informativo del país. Con dominio y profesionalidad, desarrolla entrevistas y secciones especiales en las que combina habilidades comunicativas, presencia escénica y carisma para conectar con el público y garantizar, con espontaneidad, la calidad de cada emisión.

Su trayectoria televisiva atesora más de dos décadas de experiencia, después de iniciar su carrera profesional en la radio, medio que consideró oportuno por constituir una excelente escuela para desarrollar las herramientas fundamentales de la locución.

«En la radio estuve cuatro años», recuerda Yanela. «Luego de ese período llegó la oportunidad de incorporarme a la televisión, en un programa titulado Mujeres, del Canal Capitalino, hoy Canal Habana, gracias a la también locutora Yumié Rodríguez.

»En ese espacio entrevistaba a mujeres de diferentes profesiones. Fue una experiencia maravillosa que me permitió adentrarme en los códigos inherentes a la pequeña pantalla».

«Con posterioridad —aclara de la Rosa—, me incorporé al programa de corte histórico Orígenes, donde permanecí durante 15 años. Esta fue una etapa muy enriquecedora, tanto desde el punto de vista profesional como personal, sobre todo porque me permitió aprender mucho sobre nuestra historia y aproximarme a importantes intelectuales: escritores, historiadores y otras personalidades del país», señala.

—¿En qué medida llegas a los medios influida por el ejemplo de tu papá, locutor de vasta experiencia y reconocida figura del universo televisivo?

—Crecer en un hogar donde la radio y la televisión formaban parte de la vida cotidiana, y tener como referentes a mis padres, especialmente a mi papá, Manolo de la Rosa, me acercó a esta profesión. Mi padre fue un locutor reconocido en los medios de comunicación. Desde pequeña aprecié su pasión por el oficio, su entrega total y el compromiso con que asumía su trabajo.

»Debo decir también que ese amor heredado por la comunicación estuvo acompañado de la necesidad de prepararme, encontrar mi propio camino y construir una identidad profesional.

»Hoy, cuando miro en retrospectiva mi vida profesional, siento un inmenso orgullo de llevar conmigo el legado de mi padre. Ya no está físicamente, pero, de alguna manera, su ejemplo me acompaña y me guía cada vez que me pongo frente a un micrófono o una cámara. Es una herencia que atesoro profundamente», añade.

—Eres una profesional multifacética: animas, conduces y haces locución. ¿Cuál es tu zona de confort?

—Además de mi trabajo como conductora de la Revista Informativa Buenos Días, he tenido la oportunidad de desempeñarme como maestra de ceremonias en diferentes eventos y actividades deportivas, culturales y políticas.

»Son experiencias que disfruto mucho, pues cada escenario tiene sus características, exigencias y públicos, lo que me obliga a poner en práctica mi capacidad de adaptación, dominar diferentes registros de comunicación y responder con profesionalidad ante circunstancias muy diversas.

»Sin embargo, si hablamos de zona de confort, debo decir que está en los espacios informativos, pues es el terreno donde más disfruto ejercer la profesión, donde siento que puedo aportar, investigar, prepararme, intercambiar y mantener, sobre todo, ese contacto permanente con temas de interés para nuestra sociedad.

»Me apasiona comunicar, pero me encanta informar. Después de todos estos años, siento la misma responsabilidad y motivación cada vez que comienza una emisión televisiva en vivo», explica la comunicadora.

—Eres uno de los rostros habituales de la Revista Informativa Buenos Días, que cada mañana entra en los hogares cubanos. ¿Cómo llegas a este espacio?

—Mi llegada a Buenos Días fue a través de un casting. Participé y tuve la enorme satisfacción de cumplir con los requisitos. Lo que nunca imaginé fue que mi incorporación sería inmediata y, por supuesto, constituyó un reto.

»Me inicié presentando el segmento En síntesis, dedicado a las noticias nacionales e internacionales. Con la familiarización con la dinámica del espacio, muy exigente por el horario y el escaso tiempo de preparación, fui asumiendo nuevas responsabilidades hasta convertirme en conductora, desempeño que mantengo desde hace varios años».

—Cada espacio tiene sus atractivos específicos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de Buenos Días?

—Uno de los mayores atractivos de Buenos Días es su diversidad. Es una revista que me permite abordar cada día una gran variedad de temas, desde la actualidad nacional e internacional hasta asuntos de interés social, científico, cultural y económico, entre otros.

»Me resulta especialmente atractivo el intercambio con los invitados que recibimos cada mañana, así como la posibilidad de conversar con profesionales de todas las ramas del conocimiento humano y acercar a los televidentes a saberes, experiencias y puntos de vista que enriquecen las emisiones.

»También me gusta mucho y disfruto el dinamismo del espacio, esa adrenalina que se mantiene constantemente a flor de piel. Son dos horas y media en las que suceden muchas cosas que merecen atención, preparación, sensibilidad y responsabilidad».

Yanela de la Rosa durante su paso por la radio.

—Como locutora de experiencia, ¿cuáles consideras que son los mayores retos de la locución en la actualidad?

—Primero, adaptarse a las transformaciones que ha experimentado la comunicación en los últimos tiempos, sin perder la esencia ni la responsabilidad de la profesión.

»Hoy los locutores y comunicadores, en general, debemos enfrentarnos a nuevos lenguajes, plataformas digitales y formas de consumo de la información.

»Pero, más allá de dominar estas herramientas tecnológicas, desde mi punto de vista, el gran desafío está en alcanzar una mayor preparación. No basta con tener buena voz, correcta dicción o desenvolvimiento frente a un micrófono o una cámara. Hay que estudiar, investigar, leer y tener cultura general para dominar los temas que se abordan, así como aprender a transmitirlos de manera efectiva para llegar a los públicos y preservar la credibilidad, pues vivimos en una época en la que circula mucha información que no siempre está verificada.

»Dentro de los retos de la locución actual también está mantener la naturalidad y la capacidad de conectar con quienes nos escuchan y nos ven. Después de 26 años como locutora, estoy convencida de que la locución necesita una renovación constante y debe marchar en correspondencia con los nuevos tiempos», apunta.

—¿En qué aspectos radican sus fortalezas y debilidades?

—La locución actual tiene fortalezas importantes. Una de ellas es la diversidad de espacios y plataformas existentes para comunicar. Hoy un locutor no se limita a la radio o la televisión, sino que tiene a su alcance canales digitales y otros formatos que amplían las posibilidades de llegar a diferentes públicos.

»Todo ello implica una mayor apertura a los estilos y lenguajes, más espontaneidad, cercanía con las audiencias y la posibilidad de establecer puentes directos con los públicos, elementos que enriquecen nuestra profesión.

»Pero también existen debilidades —revela Yanela—, como el descuido, en ocasiones, de la dicción, la lectura y el dominio del lenguaje. La locución actual tiene muchas oportunidades de crecimiento, pero necesita profesionales cada vez más preparados, con criterio propio, ética y respeto por el público».

—¿Qué consejo les darías a quienes se inician en el mundo de la locución?

—Les diría que se preparen mucho, que estudien, lean y nunca pierdan la curiosidad por aprender. Que no teman enfrentarse a las dudas o reconocer lo que desconocen; que no se dejen deslumbrar, que sean auténticos y aprendan tanto de sus aciertos como de sus errores, que también son importantes en el proceso de aprendizaje.

De derecha a izquierda: Yanela de la Rosa, el escritor Ángel Manuel y los locutores Marino Luzardo y Luis Alarcón Santana.

Yanela de la Rosa ha construido una trayectoria en la locución y la conducción televisiva marcada por la preparación, la espontaneidad y el compromiso con su profesión. Heredera de una tradición familiar en la que su padre, Manolo de la Rosa, dejó una huella significativa, ha sabido encontrar su propia voz y desarrollar un estilo que combina experiencia, carisma y naturalidad.

Desde la revista informativa Buenos Días, cada mañana comparte con los televidentes mucho más que noticias: su vocación de comunicar, el entusiasmo por informar y la responsabilidad de acompañar, desde la pantalla, el despertar de miles de hogares cubanos.