La Original de Manzanillo agradece acogida del público cienfueguero (+📹)

La Original de Manzanillo agradeció al público cienfueguero la acogida brindada el pasado fin de semana durante sus presentaciones en varios escenarios de la provincia.

«Gracias, Cienfuegos, por hacernos sentir en casa y por compartir con nosotros noches inolvidables. Cada canción fue una explosión de energía, cariño y sabor cubano, gracias a un público que nos acompañó con entusiasmo de principio a fin. Para nosotros, la música solo cobra sentido cuando conecta con la gente, y allí vivimos esa magia en cada acorde, en cada coro y en cada aplauso», manifestó la popular agrupación en la red social Facebook.

La orquesta fundada en la oriental ciudad de Manzanillo en 1963 asistió a los festejos en Lajas por el aniversario 106 del natalicio del Sonero Mayor, Benny Moré y deleitó también con su estilo inconfundible a bailadores de Cruces, Palmira y la capital sureña, quienes disfrutaron de éxitos como «EL cinturón del taxi», «La cena del familión», «Un poquito de muchacho», «A mi no me tires tiros»,» Mi sombrero de yarey». entre otros.

«Originales e inigualables, Ritmo inconfundible», comentó el usuario José Luís Jiménez Casanova en Facebook, en tanto otro seguidor de «La Original»: Luis Enrique Amador Acosta, ratificó: «Lo máximo en calidad, original, auténtica».

Fundada por Wilfredo “Pachy” Naranjo, la Original de Manzanillo está dirigida actualmente por su hija, Karelia Naranjo.

Referente del son cubano y de la tradición charanguera en Cuba, recientemente se presentó en varias ciudades y eventos en Colombia, entre ellos la Feria de las flores de Medellin.