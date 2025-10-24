📹 – Abierto al público en Cienfuegos Salón lo bello de lo útil

Para mostrar la vitalidad de las artes aplicadas en Cienfuegos quedó abierto al público en la Filial de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas el Salón Lo bello de lo útil, un espacio en el que «se desdoblan con desenfado, saberes y prácticas legendarias, así como contemporáneas compartiendo diálogo sabio y oportuno».

La muestra, inaugurada como parte de las actividades en saludo al Día de la Cultura Cubana, rinde homenaje también a Libia López Fuentes, destacada artesana perlasureña de amplia trayectoria en el ámbito textil. Las obras estarán expuestas hasta finales del actual año.