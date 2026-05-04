📹 – Autoridades sanitarias ofrecen nueva actualización sobre evolución de accidentados en Autopista Nacional

Autoridades sanitarias de Cienfuegos ofrecieron esta mañana una nueva actualización sobre la evolución de los accidentados en vuelco del ómnibus La Habana – Guantánamo ocurrido al amanecer del pasado domingo en la Autopista Nacional

De acuerdo con el reporte, para hoy está previsto un importante número de altas hospitalarias. A tales efectos, han sido habilitados tres ómnibus para el traslado de pacientes y acompañantes en tres rutas: uno hasta Guantánamo, otro hasta Camagüey y un tercero hasta la capital del país.