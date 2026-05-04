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📹 – Autoridades sanitarias ofrecen nueva actualización sobre evolución de accidentados en Autopista Nacional

PorMayelin del Sol Santiago

May 4, 2026 #accidente, #Autopista Nacional, #evolución

Autoridades sanitarias de Cienfuegos ofrecieron esta mañana una nueva actualización sobre la evolución de los accidentados en vuelco del ómnibus La Habana – Guantánamo ocurrido al amanecer del pasado domingo en la Autopista Nacional

De acuerdo con el reporte, para hoy está previsto un importante número de altas hospitalarias. A tales efectos, han sido habilitados tres ómnibus para el traslado de pacientes y acompañantes en tres rutas: uno hasta Guantánamo, otro hasta Camagüey y un tercero hasta la capital del país.

Por Mayelin del Sol Santiago

Licenciada en Educación. Master en Dirección de Programas de TV. Periodista en Telecentro Perlavisión.

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