📹 – Avanzan trabajos en el cuarto parque solar fotovoltaico de Cienfuegos

La expansión de la infraestructura de energía renovable en la provincia de Cienfuegos avanza a un ritmo constante, con la construcción del parque solar fotovoltaico Pepe Rivas, que se convierte en el cuarto proyecto de gran escala en el territorio.

Yadriana Sánchez Alberto, jefa de obra, refiere que los trabajos se iniciaron el pasado mes de septiembre. El montaje tecnológico marcha a un 70 por ciento de ejecución y el hincado de pilotes a un 34, con la previsión de iniciar el venidero lunes el ensamblaje de las mesas de paneles.

Una vez terminado, este nuevo parque aportará 21.87 megawatts (MW) de capacidad, sumándose a los ya operativos de Alcalde Mayor, Mal Tiempo y La Yuca.

El desarrollo del sector energético local muestra un crecimiento significativo. A estos cuatro grandes parques se suman aproximadamente 18 MW provenientes de pequeñas instalaciones solares erigidas con anterioridad en Cantarrana, Yaguaramas y Aguada de Pasajeros.

De acuerdo con Sergio Suárez Izquierdo, especialista de Inversiones en la Empresa Eléctrica Cienfuegos, cuando el proyecto Pepe Rivas concluya, la capacidad total instalada en la provincia alcanzará alrededor de 105 MW. Este salto en la generación de energía limpia tendrá un impacto medioambiental y económico considerable, equivalente a dejar de consumir anualmente 36 mil toneladas de combustibles fósiles, según cálculos estimados.

La proyección de crecimiento no se detendrá ahí. Con posterioridad al de Pepe Rivas deberá levantarse otro similar en Cumanayagua, acorde con lo previsto, de manera que la expansión de la energía solar fotovoltaica en el territorio ya es una realidad indetenible. Este plan consolida a Cienfuegos como un referente en la transición energética de Cuba.