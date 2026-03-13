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📹 – Cienfuegos con destaque en Torneo Internacional de Badminton

PorCarlos Ernesto Chaviano Hernández

Mar 13, 2026 #bádminton, #Cienfuegos

Con dos medallas de plata y tres de bronce, los representantes de Cienfuegos se hicieron sentir en el Primer Torneo Internacional Juvenil de Bádminton La Habana 2026, que tuvo por sede el coliseo de la Ciudad Deportiva.

El certamen de la categoría Sub 19 contó con la participación de atletas de Paraguay, Honduras, Colombia, Bulgaria y Cuba. En el caso de los locales tomaron parte, además de los integrantes de la selección nacional, invitados de varias provincias, como Cienfuegos, Artemisa, La Habana, Holguín y Granma.

Por Carlos Ernesto Chaviano Hernández

Licenciado en Filología. Master en Dirección de Programas de TV. Director de programas y Periodista en Perlavisión.

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