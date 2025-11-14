📹 – Comando de Bomberos de la Refinería Cienfuegos, compromiso y fidelidad

Los ejercicios permiten evaluar los conocimientos teóricos, la condición física, la destreza operativa y, sobre todo, la capacidad de trabajo en equipo. /Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)

Este 13 de noviembre el Cuerpo de Bomberos de Cuba conmemoró su aniversario 329. En esa fecha del año 1696, vecinos de Santa Clara, entonces capital de la antigua provincia de Las Villas, financiaron y organizaron el primer servicio de extinción de incendios, un hito fijado en el calendario nacional desde 1996 como Día del Bombero cubano.

El compromiso y profesionalidad de sus miembros se materializan de modo especial en el Comando de la Refinería de Cienfuegos, donde sus integrantes velan por la seguridad y protección contra incendios de la importante industria.