📹 – Crónica a las Madres, pilar de la familia y la sociedad

El Día de las Madres no es solo un intercambio de regalos, sino un homenaje profundo a la figura materna como pilar de la familia y la sociedad. La celebración refleja amor, gratitud y reconocimiento hacia las madres, destacando su fortaleza, sacrificio y dedicación.

La fecha tiene antecedentes históricos en la Antigua Grecia y Roma, donde se rendía culto a diosas madres como Rea y Cibeles. La elección del segundo domingo del quinto mes del calendario coincide con la simbología de mayo como mes de fertilidad y renacer.

En Cuba es una celebración que combina historia, cultura y afecto familiar, consolidándose como una de las festividades más queridas y significativas del país.