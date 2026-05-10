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📹 – Crónica a las Madres, pilar de la familia y la sociedad

PorFrank Losa Águila

May 10, 2026 #Cienfuegos, #Día de las Madres

El Día de las Madres no es solo un intercambio de regalos, sino un homenaje profundo a la figura materna como pilar de la familia y la sociedad. La celebración refleja amor, gratitud y reconocimiento hacia las madres, destacando su fortaleza, sacrificio y dedicación.

La fecha tiene antecedentes históricos en la Antigua Grecia y Roma, donde se rendía culto a diosas madres como Rea y Cibeles. La elección del segundo domingo del quinto mes del calendario coincide con la simbología de mayo como mes de fertilidad y renacer.

En Cuba es una celebración que combina historia, cultura y afecto familiar, consolidándose como una de las festividades más queridas y significativas del país.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

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