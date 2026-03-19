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📹 – Festejará Cienfuegos el siglo del Conjunto de Sones Los Naranjos

PorFrank Losa Águila

Mar 19, 2026 #Cienfuegos, #Cultura, #Los Naranjos

El Conjunto de Sones Los Naranjos, de Cienfuegos, única agrupación de su tipo activa en Cuba, festejará el próximo 3 de abril su centenario, pero la celebración no quedará ahí. Se extenderá durante todo el 2026, como reconocimiento a su legado a la cultura nacional.

Los agasajos al conjunto cienfueguero tendrán su clímax entre el 20 de marzo y la propia fecha del onomástico secular, con un variado programa de actividades entre las que destaca la realización de un documental dedicado a la emblemática agrupación nacida a la sombra de un naranjo.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

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