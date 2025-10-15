Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Artes Plásticas Cienfuegos Video

📹 – Galería Boulevard, de Cienfuegos, expone muestra colectiva Pretexto de Otoño

PorRedacción Perlavisión

Oct 15, 2025 #exposición, #Galería Boulevard

Pretexto de Otoño es el título de una sugerente muestra colectiva inaugurada recientemente en la Galería Boulevard, cuyo argumento nos remite a la paleta de colores que trae consigo esta estación del año. Seis artistas cienfuegueros con disímiles visiones de las problemáticas socioculturales actuales, invitan a contemplar la decadencia, transformación y renovación desde lo bello del arte.

La exposición, conformada a doce manos entre Jose Basulto, Mario Cruz Moscoso, Tania Madruga, Edgar González Era, Omar García Valenti y Juan Karlos Echevarría, estará abierta al público hasta finales del próximo mes de noviembre.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Televisión Video

📹 – Premian a periodistas y realizadores en Festival del Telecentro

Oct 15, 2025 Guillermo Martínez López
Béisbol Cienfuegos Video

📹 – Elefantes en cerrada porfía por boleto clasificatorio

Oct 15, 2025 Primitivo González Prado
Cienfuegos Sociedad Video

📹 – Intensas lluvias provocan daños en Cumanayagua

Oct 15, 2025 Guillermo Martínez López

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión