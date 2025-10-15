📹 – Galería Boulevard, de Cienfuegos, expone muestra colectiva Pretexto de Otoño

Pretexto de Otoño es el título de una sugerente muestra colectiva inaugurada recientemente en la Galería Boulevard, cuyo argumento nos remite a la paleta de colores que trae consigo esta estación del año. Seis artistas cienfuegueros con disímiles visiones de las problemáticas socioculturales actuales, invitan a contemplar la decadencia, transformación y renovación desde lo bello del arte.

La exposición, conformada a doce manos entre Jose Basulto, Mario Cruz Moscoso, Tania Madruga, Edgar González Era, Omar García Valenti y Juan Karlos Echevarría, estará abierta al público hasta finales del próximo mes de noviembre.