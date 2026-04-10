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📹 – Realizan Día Nacional de la Defensa en municipio de Cumanayagua

PorFrank Losa Águila

Abr 10, 2026 #Cienfuegos, #Cumanayagua, #Día Nacional de la Defensa
Foto: Miguel Adrián Rodríguez (Periódico 5 de Septiembre)

El municipio cienfueguero de Cumanayagua acogió este viernes el Día Nacional de la Defensa. Las actividades de preparación estuvieron enfocadas a elevar la disposición de las unidades regulares frente a escenarios complejos, incluido el de una eventual agresión.

La simulación de un ataque artillero enemigo, que provocaba una fuga de amoníaco en la Empresa de Productos Lácteos Escambray en la zona de defensa de Rafelito, puso a prueba la capacidad de respuesta de las estructuras defensivas en ese territorio montañoso.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

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