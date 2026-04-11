Regreso exitoso a la Tierra de los astronautas de la histórica misión Artemis II

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA completó este viernes un histórico viaje de diez días alrededor de la Luna.

La cápsula Orión amerizó de manera segura en el océano Pacífico frente a las costas de San Diego a las 20:07 horas (ET).

Con el exitoso amerizaje de Orión, la NASA ha logrado el primer viaje tripulado a las proximidades de la Luna en más de medio siglo, allanando el camino para el futuro regreso humano a la superficie lunar.

Un descenso a través del fuego

El regreso de la misión representó uno de los momentos más críticos y peligrosos de todo el viaje. La cápsula Orión, apodada «Integrity», se enfrentó a un descenso de apenas 13 minutos en el que alcanzó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora.

La reentrada en la atmósfera expuso a la nave a temperaturas extremas. Según la agencia espacial estadounidense, el escudo térmico de la cápsula soportó unos abrasadores 2.760 grados centígrados, superando la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Durante este proceso, la acumulación de plasma alrededor de la cápsula provocó un apagón de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, un periodo de máxima tensión para los controladores en Tierra.

Un viaje de récord y una tripulación histórica

La misión Artemis II no solo ha sido un éxito técnico, sino también un hito social. A bordo de la Orión viajaban los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Con esta misión, Koch se ha convertido en la primera mujer en viajar a las proximidades de la Luna, mientras que Glover es el primer afroamericano y Hansen la primera persona de fuera de Estados Unidos en lograrlo.

La cápsula Orión recorrió una distancia total de 1.117.515 kilómetros (694.392 millas), superando el récord de distancia de la Tierra establecido durante la misión Apolo 13 en 1970.

Operación de rescate y bienvenida

Poco después del amerizaje, los equipos de recuperación de la NASA y la Armada de Estados Unidos, desplegados desde el buque anfibio USS John P. Murtha, procedieron a estabilizar la cápsula y a extraer a los astronautas, quienes fueron trasladados a una balsa inflable para su revisión médica inicial. El comandante Reid Wiseman fue el último en abandonar la nave, cerrando así una misión de diez días que comenzó con su despegue desde Cabo Cañaveral el pasado 1 de abril.

Luego del regreso de Orión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación por la hazaña y anunció que los recibirá próximamente en la Casa Blanca. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dio la bienvenida al astronauta Jeremy Hansen, y destacó su papel como el primer canadiense en participar en una misión lunar.

Mirando hacia el futuro: Artemisa III

El éxito de esta misión es un paso crucial para la NASA. Al validar el desempeño del escudo térmico de la Orión en un viaje de alta velocidad desde la Luna —un aspecto que generaba dudas tras la misión no tripulada Artemis I—, la agencia ha despejado un obstáculo técnico fundamental. Este logro permite ahora concentrar todos los esfuerzos en la siguiente fase del programa: Artemis III, que tiene como objetivo llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar, con una fecha prevista para 2028.

(Con información de Infobae, Nasanet y DeepSeek IA)