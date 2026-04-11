Osadía trocada en Innovación Tecnológica en termoeléctrica de Cienfuegos

Una iniciativa que comenzó como osadía de un grupo de trabajadores en la recuperación del quinto quemador, de la unidad No. 4 en la empresa termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, recién se convirtió en Premio Citma 2025 a la Innovación Tecnológica en la provincia de Cienfuegos.

Durante la premiación en la sede del Gobierno Provincial, el ingeniero José Osvaldo González Rodríguez, director de la planta generadora, recogió el reconocimiento en nombre de aquel pequeño colectivo de innovadores y recibió el nutrido aplauso, con espontáneas palabras de elogio del público que murmuraba: “Ustedes son unos héroes”.

Un equipo de la Agencia Cubana de Noticias que desde el primer minuto allá por 2023 dio seguimiento al nacimiento de esta innovación, dejó referencias de cómo ingenieros de diferentes especialidades, técnicos y obreros calificados lograron por primera vez reconstruir un quemador de la marca Hitachi, averiado hacía más de cinco años.

El ahorro ascendió a más de medio millón de dólares a Cuba por concepto de sustitución de importaciones, pues se tuvo en cuenta que “para adquirir un nuevo equipo de ese tipo, el país debía pagar la factura de 87 millones de yenes japoneses, equivalentes a más de 650 mil dólares, un dinero no disponible en esos momentos”, según explicó entonces González Rodríguez.

Como se pudo constatar, la reparación urgía en respuesta a la conclusión de un mantenimiento de 90 días a ese bloque, y el riesgo de que no funcionara la inventiva provocaría no solo erogar aquella suma alta en la compra de un nuevo quemador, sino esperar dos largos años para su suministro y arribo a la planta cienfueguera, en medio de las dificultades del Sistema Electroenergético Nacional.

Otro detalle significativo lo constituye el hecho que el quemador número cinco es uno de los más importantes de los nueve que apoyan el funcionamiento de la caldera de la torre cuatro, porque al estar ubicado en el centro toda la operación depende de su status porque regula la estabilidad de la carga térmica del horno.

Voluntad 01, cien por ciento cubano

Con la sapiencia de los innovadores y mediante ingeniería inversa, desmontaron el artefacto, dibujaron sus partes, recalcularon las dimensiones, buscaron la materia prima idónea y fabricaron cada pieza en la propia termoeléctrica, para concluir el montaje con éxito del proyecto.

González Rodríguez aseveró que componentes de la firma Hitachi quedaron muy pocos en el equipamiento rescatado, y cuando se le preguntó cómo se llamaría la marca de ese nuevo quemador “parido” por ellos, emocionado respondió: “Voluntad 01” porque encarna las ganas de luchar y crecerse.

En otro reporte sobre el tema se pudo confirmar que el equipo laboró a la perfección, y hasta el día de hoy continúa su misión de quemar como si hubiera salido de las mejores fábricas del mundo, aunque en una de sus esquinas el rótulo que le escribieron de bautizo Voluntad 01 dice a voces que es hecho en Cuba y con el coraje de la gente de la termo cienfueguera.

Los nombres de José Osvaldo González Rodríguez, Pedro Cepero Álvarez y Luis Fermín Jiménez Garrido vienen en el dictamen del CITMA como autores principales, a los que aportaron también otros colaboradores, entre estos, soldadores, eléctricos y mecánicos, reconocidos de igual manera con el aplauso elocuente de los presentes.

Cuatro innovaciones tecnológicas de la termoeléctrica de Cienfuegos resultaron merecedoras del Premio CITMA 2025, y no es para menos, en un colectivo donde hay unos 200 innovadores de una plantilla de 400 trabajadores.