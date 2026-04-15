Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos Salud Video

📹 – Reanudan actividades asistenciales en Hospital Provincial de Cienfuegos

PorMayelin del Sol Santiago

Abr 15, 2026
Dra. Ling Denisse Santeriro Pérez, directora general del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos.

El Hospital General Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, reanudó hoy las actividades asistenciales, tras el siniestro ocurrido anoche en el sótano del segundo piso, entre la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) clínica y la sala de psiquiatría, área comprendida entre las torres 3 y 4.

Un equipo de prensa de nuestro canal actualizó sobre el estado de la institución, de los pacientes y la marcha de los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en las áreas dañadas por el incendio, en entrevista con los doctores Ling Denise Santeiro Pérez, directora general del Hospital y Julio Véliz Izquierdo, viceministro de Salud Pública.

Por Mayelin del Sol Santiago

Licenciada en Educación. Master en Dirección de Programas de TV. Periodista en Telecentro Perlavisión.

Entrada relacionada

Cienfuegos Cultura Video

📹 – Convoca la ACAA en Cienfuegos al Salón de la Ciudad

Abr 15, 2026 Redacción Perlavisión
1 de Mayo Cienfuegos Video

📹 – CTC en Cienfuegos informa sobre organización de desfile por 1ro de Mayo

Abr 15, 2026 Guillermo Martínez López
Cienfuegos Cultura Video

📹 – Entregan premios de Conservación y Restauración en Cienfuegos

Abr 15, 2026 Mayelin del Sol Santiago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión