📹 – Reanudan actividades asistenciales en Hospital Provincial de Cienfuegos

Dra. Ling Denisse Santeriro Pérez, directora general del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos.

El Hospital General Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, reanudó hoy las actividades asistenciales, tras el siniestro ocurrido anoche en el sótano del segundo piso, entre la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) clínica y la sala de psiquiatría, área comprendida entre las torres 3 y 4.

Un equipo de prensa de nuestro canal actualizó sobre el estado de la institución, de los pacientes y la marcha de los trabajos para restablecer el servicio eléctrico en las áreas dañadas por el incendio, en entrevista con los doctores Ling Denise Santeiro Pérez, directora general del Hospital y Julio Véliz Izquierdo, viceministro de Salud Pública.