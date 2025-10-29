Perlavisión

📹 – Solucionan rotura en CTE Carlos M. de Céspedes, de Cienfuegos

Oct 29, 2025 #Sistema Electroenergético Nacional (SEN), #termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes

Una avería en la caldera del bloque No. 3 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos sacó del sistema a la unidad generadora. Luego del enfriamiento natural y la identificación de la falla, sus trabajadores solucionaron la rotura en el menor tiempo posible.

Como se había informado oportunamente, ante el azote del huracán Melissa al Oriente cubano se procedió a la desconexión controlada de las termoeléctricas Antonio Maceo, Renté, de Santiago de Cuba, la «Lidio Ramón Pérez», de Felton, y los motores de generación fuel oil de Moa, ambos en Holguín.

Esa situación ha originado grandes afectaciones a la disponibilidad total del Sistema Electroenergético Nacional, por lo tanto, el déficit en capacidades de generación en el día de hoy, desde Camagüey hasta Pinar del Río, será elevado.

De ahí que esta noticia desde Cienfuegos sobre la eventual incorporación hoy de la Unidad No. 3 adquiera relevancia como parte de los esfuerzos por mejorar el estado del SEN.

De acuerdo con la nota circulada por la Unión Eléctrica de Cuba, para este miércoles se estima la entrada también de las unidades No. 3 de la CTE Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte, y la No. 6 de la CTE 10 de Octubre, de Nuevitas.

