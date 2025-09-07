Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Televisión

📺 – Dramas románticos para las tardes dominicales de Arte 7

PorPortal de la TV Cubana

Sep 7, 2025 #Arte 7, #cine, #television cubana
Arte 7 propone para la tarde de este domingo la comedia alemana-austríca Un dilema familiar (Sönke Wortmann, 2024).
La revista cinematográfica Arte 7 propone cuatro filmes de reciente producción en sus encuentros de cada domingo

Desde hace varios años soy espectador de la revista cinematográfica Arte 7, cada encuentro de domingo es la posibilidad de encontrar información sobre el séptimo arte en Cuba y el mundo, disfrutar una serie y apreciar filmes que tienen el propósito de permitir un rato agradable a través de sus historias.

En esos encuentros de las tardes de domingo, he apreciado filmes diversos en sus estilos, géneros, naciones…, cada película es un mundo de posibilidades que se abren ante los ojos del espectador.

Con la llegada del mes de septiembre y el fin de la etapa estival, la revista propone cuatro películas de reciente producción para disfrutar en familia de estas opciones.

Para este domingo 7 de septiembre se reserva la comedia alemana-austríca Un dilema familiar (Sönke Wortmann, 2024), donde se retoman temas como las relaciones en el ámbito familiar, el amor de parejas y la posibilidad de una boda en la estación de esquí de Tirol, varias situaciones pondrán en riesgo este añorado encuentro.

Comedia Un ladrón romántico (Recai Karagöz, 2024), el domingo 14 de septiembre.
Comedia Un ladrón romántico (Recai Karagöz, 2024), el domingo 14 de septiembre.

En tiempos donde la producción audiovisual proveniente de Turquía crece de manera exponencial, Arte 7 incluye en su próxima transmisión la comedia Un ladrón romántico (Recai Karagöz, 2024).

En el filme se revela, mediante una necesaria dosis de amor y venganza, después de que una agente de la Interpol descubre que el ladrón de arte al que persigue es su antiguo amante, ello le permitirá diseñar un plan para lograr capturarlo.

Drama romántico estadounidense Materialistas, dirigido por la cineasta Celine Song. Domingo 21.

Uno de los filmes más esperados por quienes buscan los dramas románticos es el filme estadounidense Materialistas, dirigido por la cineasta Celine Song, que cuenta en los roles protagónicos con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans.

En el filme se pone de manifiesto las relaciones amorosas a partir de la búsqueda de la felicidad y las parejas perfectas, mientras se han dejado atrás amores que regresan después de varios años.

La comedia brasileña Familia, pero no mucho, es la propuesta de Arte 7 para el último domingo de septiembre.

Para el último domingo de este septiembre se incluye la comedia brasileña Familia, pero no mucho (Felipe Joffily, 2025), donde se manejan temas como el respeto a las diferencias culturales e identitarias, todo a partir del vínculo de dos familias por la boda de sus hijos.

Dramas familiares y románticos se unen en estas cuatro tarde de domingo para ofrecer a los televidentes la posibilidad del encuentro con filmes agradables en su concepción narrativa y visual. (✍️ Rubén Ricardo Infante)

Por Portal de la TV Cubana

Portal de la TV Cubana.

Entrada relacionada

Cuba Internacional

Visita a Laos reafirma importancia de nexos bilaterales: Díaz-Canel

Sep 7, 2025 Prensa Latina
Cienfuegos perlavision25 Televisión Video

📹 – Perlavisión, sus gentes y sus 25 años al aire

Sep 7, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba Internacional

Cálido recibimiento al Presidente Díaz-Canel a su arribo a Laos

Sep 6, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión