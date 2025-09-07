📺 – Dramas románticos para las tardes dominicales de Arte 7

Arte 7 propone para la tarde de este domingo la comedia alemana-austríca Un dilema familiar (Sönke Wortmann, 2024).

La revista cinematográfica Arte 7 propone cuatro filmes de reciente producción en sus encuentros de cada domingo

Desde hace varios años soy espectador de la revista cinematográfica Arte 7, cada encuentro de domingo es la posibilidad de encontrar información sobre el séptimo arte en Cuba y el mundo, disfrutar una serie y apreciar filmes que tienen el propósito de permitir un rato agradable a través de sus historias.

En esos encuentros de las tardes de domingo, he apreciado filmes diversos en sus estilos, géneros, naciones…, cada película es un mundo de posibilidades que se abren ante los ojos del espectador.

Con la llegada del mes de septiembre y el fin de la etapa estival, la revista propone cuatro películas de reciente producción para disfrutar en familia de estas opciones.

Para este domingo 7 de septiembre se reserva la comedia alemana-austríca Un dilema familiar (Sönke Wortmann, 2024), donde se retoman temas como las relaciones en el ámbito familiar, el amor de parejas y la posibilidad de una boda en la estación de esquí de Tirol, varias situaciones pondrán en riesgo este añorado encuentro.

En tiempos donde la producción audiovisual proveniente de Turquía crece de manera exponencial, Arte 7 incluye en su próxima transmisión la comedia Un ladrón romántico (Recai Karagöz, 2024).

En el filme se revela, mediante una necesaria dosis de amor y venganza, después de que una agente de la Interpol descubre que el ladrón de arte al que persigue es su antiguo amante, ello le permitirá diseñar un plan para lograr capturarlo.

Uno de los filmes más esperados por quienes buscan los dramas románticos es el filme estadounidense Materialistas, dirigido por la cineasta Celine Song, que cuenta en los roles protagónicos con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans.

En el filme se pone de manifiesto las relaciones amorosas a partir de la búsqueda de la felicidad y las parejas perfectas, mientras se han dejado atrás amores que regresan después de varios años.

Para el último domingo de este septiembre se incluye la comedia brasileña Familia, pero no mucho (Felipe Joffily, 2025), donde se manejan temas como el respeto a las diferencias culturales e identitarias, todo a partir del vínculo de dos familias por la boda de sus hijos.

Dramas familiares y románticos se unen en estas cuatro tarde de domingo para ofrecer a los televidentes la posibilidad del encuentro con filmes agradables en su concepción narrativa y visual. (✍️ Rubén Ricardo Infante)