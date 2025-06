En momentos como este, no hay espacio para ingenuidades. La guerra medi谩tica no es un juego; es un arma de desestabilizaci贸n dirigida no solo contra nuestro sistema pol铆tico

Vivimos otra hora de cerrar filas, asegur贸 hoy en redes sociales el miembro del Bur贸 Pol铆tico y Secretario de Organizaci贸n, Roberto Morales Ojeda, quien denunci贸 que 芦no son pocas las manipulaciones medi谩ticas ni las tergiversaciones oportunistas que nuestros adversarios han intentado imponer a lo largo de estos a帽os de Revoluci贸n禄.

芦Su objetivo siempre ha sido claro: sembrar el caos, promover la violencia y fracturar la paz de nuestra Patria禄, apunt贸 Morales Ojedas, quien asegura que 芦hoy, como tantas otras veces, vuelven a intentarlo, aprovechando incluso las leg铆timas preocupaciones de nuestro pueblo ante medidas necesarias, como las recientemente anunciadas por Etecsa禄.

芦En momentos como este, no hay espacio para ingenuidades. La guerra medi谩tica no es un juego; es un arma de desestabilizaci贸n dirigida no solo contra nuestro sistema pol铆tico, sino contra las verdaderas urgencias de nuestro pueblo, contra los lazos que nos unen como sociedad. Las fake news no buscan informar, sino confundir; no pretenden debatir, sino dividir禄.

芦Cuba, una vez m谩s, vuelve a ser retada por una agresiva pol铆tica imperial que pretende doblegarnos mediante mentiras y presiones econ贸micas. Pero nuestra historia nos ha ense帽ado que frente a estas embestidas, hay una respuesta invencible: la unidad. Esa unidad consciente, cr铆tica y revolucionaria que no se deja enga帽ar, que defiende la verdad y que conf铆a en la capacidad de su pueblo para resistir y vencer禄.